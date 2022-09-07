خطوات تمديد تأشيرة خروج وعودة من السعودية عبر منصة أبشر

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رياض - احمد صلاح - بالإمكان تمديد تأشيرة الخروج والعودة عبر منصة أبشر الإلكترونية حيث انه تم توفيرها للتسهيل على الكثيرين وتوفر لهم الوقت والجهد وتعفيهم من المسألة القانونية في حالة انتهاء التأشيرة دون تجديدها.

يشار إلى أنه يتم استخراجها مجانًا دون الحاجة إلى دفع رسوم تأخير أو مخالفة ونحن بدرونا من خلال المقال التالي سوف نستعرض لكم أهم الخطوات اللازمة لتمديد التأشيرة.

طريقة تمديد تأشيرة خروج وعودة من السعودية

هناك الكثير من المواطنين التي يحتاجون إلى الخروج والدخول إلى المملكة بصورة مستمرة؛ وذلك لأن عملهم يتطلب ذلك مما يجعلهم يحتاجون إلى توافر لديهم تأشيرة مفتوحة حتى لا يتعرضون إلى الإيقاف ويمكنهم الاستفادة من ذلك عن طريق تسجيل الدخول الإلكتروني على منصة أبشر دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكتب الجوازات.

والجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية قد وضعت مجموعة من الشروط الهامة التي يتم من خلالها تمديد تأشيرة الخروج والعودة ومن أبرزها الآتي:

أن يكون المتقدم على التمديد قد تخطي مدة سبعة أشهر خارج المملكة، وذلك للأشخاص الذي يحكمهم طبيعة أعمالهم أما عن زوجاتهم أو أولادهم فيمكن أن تعطي لهم فرصة لمدة ثلاثة أشهر وفي حال تخطي المدة المحددة يتم التوجه مباشرة إلى السفارة التابع لها كما يجب على المتقدم بطلب التمديد أن يقوم بتسجيل رقم وتاريخ الموافقة الخاصة بوزارة الخارجية، أما عن التأشيرة فيجب التقديم عليها إلكترونيًا عبر منصة أبشر، وذلك ليتم التصديق عليها من قبل جهة العمل والغرفة التجارية.

خطوات تقديم تمديد تأشيرة خروج وعودة

يلزم علي المتقدمين على تمديد تأشيرة الذهاب والعودة إلى المملكة الحصول عليها من خلال منصة أبشر الإلكترونية من خلال الخطوات الآتية: