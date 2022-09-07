مبلغ مالى بدون مقابل تواصل واحصل على مساعدات الأمير عبد العزيز بن فهد لمواطني المملكة

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عمر شويل - جدة يوجد الكثير من المحتاجين حول العالم الذين لا يملكون القدرة على توفير كافة احتياجاتهم نتيجة الظروف القهرية، لذا فقد قرر الأمير عبد العزيز بن فهد مد يد العون لتلك الفئات داخل المملكة السعودية وخارجها، وقد عرف الأمير بطيبة القلب ولين المعاملة للمحتاجين، حيث يقدم أعداد متنوعة من المساعدات، والتي لا يقتصر على جهة واحدة، واليوم وبهذا المقال سوف نوفر لكم طريقة طلب المساعدة المالية من مؤسسة الأمير، بجانب اعلامكم بـ أنواع المساعدات التي يتم تقديمها، وإليكم المزيد من التفاصيل. أنواع المساعدات المقدمة من الأمير عبد العزيز يعرف الأمير عبد العزيز في المملكة بحبه للخير، فلا يبخل على محتاج ولا يرد فقير، وقد ساهم في إجراء العديد من العمليات الجراحية باهظة الثمن للمرضى الغير قادرين. قام بتوفير مأوى ومأكل لمن لا حيلة لهم ويقيمون في الشوارع.

كما يوفر مساعدات بشكل شهري لـ الفقراء والغير قادرين، بجانب رعايته لذوي الاحتياجات الخاصة.

بالإضافة إلى بناء مركز للتأهيل الطبي بالمجان لغير القادرين.

هذا بجانب المساهمات العديدة المقدمة في حالة الكوارث الطبيعية، مثل: الزلازل والانهيارات. طريقة التواصل وطلب المساعدة من الملك عبد العزيز تتنوع الطرق التي قد أتاحتها مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد ليتمكن المواطنين من التواصل معها وطلب المساعدة في أي وقت دون قيد أو شرط.

ليتمكن المواطنين من التواصل معها وطلب المساعدة في أي وقت دون قيد أو شرط. وقد أطلقت مؤسسة الأمير عبد العزيز موقع إلكتروني خاص بتلقي طلبات المساعدات فقط من المؤسسة الخيرية الخاصة بالأمير.

وقد تنوعت عليه المساعدات التي يمكن تقديمها مثل (صحية، واجتماعية، وإعلامية، وتعليمية)، إلى جانب بعض المساعدات الأخرى ففي الغالب لا يرفض أي طلب يتقدم المواطن به مهما كان يكلف الأمر.

يشترط فقط أن تكون الحالة صادقة والبيانات صحيحة لسرعة وسهولة التواصل بين المؤسسة الخيرية والمواطن.

يتم تلقي الطلبات على الارقام الرسمية الخاصة بالمؤسسة والتي تم إطلاقها تيسيرًا على الراغبين في الحصول على أي من المساعدات التي تم ذكرها

بالإضافة إلى أنه يتوفر طريقة للتواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز، وهي عبر المكتب الخاص بها بمدينة تبوك، أو عن طريق فرع المكتب الأخر بمدينة جدة.

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