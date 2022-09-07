نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [العداد] هل تم إيداع حساب المواطن اليوم والساعة كم ينزل في البنوك ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم سؤال هل تم إيداع حساب المواطن اليوم، حيث يبحث السادة المستفيدين الذين تم الإعلان عن اهلية الدعم الخاصة بهم في برنامج حساب المواطن الدفعة الجديدة الثامنة والخمسين الخاصة بشهر سبتمبر 2022، حيث إنه كما نعلم فإن هذا الشهر حالة استثنائية بسبب أن اليوم العاشر الميلادي سيوافق يوم الجمعة، وهذا ما يعني أنه لن يتم صرف الدفعة في اليوم العاشر ككل شهر ميلادي، وهذا لموافقته يوم اجازة رسمية، وهذا ما يعني أن الصرف سيتم قبلها أو بعدها على طول، وسنتابع معكم في هذا المقال موعد صرف الدفعة للمستفيدين، والساعة كم بينزل الراتب في البنوك سواء الراجحي أو الرياض أو أي بنك آخر، فتابعوا حتى النهاية في ثقفني.

استحقاق حساب المواطن

وقد ت مالإعلان منذ أيام بخصوص اهلية الدفعة الـ 58 لشهر صفر 1444 هـ الخاصة بالأشخاص المكتملة طلباتهم في نظام حساب المواطن من المسجلين الجدد بشهر أغسطس وكذلك المستفيدين بالفعل من دعم البرنامج عبر حسابات المستخدمين في الموقع الإلكتروني، وقد تم الإعلان منذ أيام عن قيمة المبلغ المخصص للدفعة هذا الشهر، وهذا ما يمكنكم الاستعلام عنه عبر الخطوات التالية:

ادخل إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لحساب المواطنين وذلك عبر الرابط ca.gov.sa .

. ثم انقر على أيقونة تسجيل الدخول.

بعدها اكتب رقم الهوية وكلمة المرور، او اضغط على تسجيل عبر النفاذ الوطني.

ثم انقر على زر الحساب الشخصي الخاص بك.

تجد البيانات الخاصة بك وبيانات المستحقين.

ثم تجد في الصفحة قيمة مبلغ الإيداع المقرر صرفه لك هذا الشهر.

احفظ بهذا المبلغ حتى يوم نزول الدفعة، حيث اذا نزل لك مبلغ أقل منه تقوم بتقديم اعتراض واسترداد حقك.

مع العلم انه تم زيادة المبلغ المقرر صرفه لجميع المستفيدين في المملكة العربية السعودية بنسبة كبيرة قد تصل إلى الدبل في بعض الحالات، فتابعوا معنا لتتعرفوا على باقي تفاصيل الصرف.

هل تم إيداع حساب المواطن اليوم

وقد زاد هذا السؤال بين المستفيدين على مواقع التواصل الاجتماعي والتي أشهرها بالمملكة تويتر، والإجابة هي أنه لم يتم الإيداع اليوم وهذا حسب وقت كتابة المقال، ولكن سيتم الإيداع في الموعد الذي نتعرف عليه معكم في الفقرة القادمة.

حيث إن هذا السؤال سببه يعود إلى اننا تعودنا ان دفعة حساب المواطن يتم صرفها بشكل رسمي بدء من اليوم العاشر الميلادي من كل شهر، وهذا الشهر سيكون هذا اليوم جمعة نهاية الأسبوع، وهي اجازة رسمية، وهذا ما يعني أحد شيئين أن الصرف سيتم تأخيره أو سيكون مبكرا، فتابع القراءة.

عداد نزول حساب المواطن

وقم أعلن المتحدث الرسمي لحساب المواطن عبر حسابه الرسمي على تويتر بخصوص موعد الصرفي في الشهر الجاري، حيث يبحث الكثير وأيضا يترقب المستفيد عن هذا الموعد، وأكد هذا الحساب الرسمي لحساب المواطن على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، وسيتم الصرف في يوم السبت الموافق 11 سبتمبر 2022، ونترك لكم العد التنازلي في الأيام كالآتي:

الساعة كم إيداع حساب المواطن في البنوك

ومن ضمن الأسئلة التي تصل لنا في تعليقاتكم من السعوديين في موقع ثقفني هي بخصوص موعد ايداع الراتب (معاش الدعم) في البنوك، وبالطبع هذا يختلف من شخص إلى آخر، وحسب طبيعة البنك، ولكن هذا ما يحدث: