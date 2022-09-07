أحصل على قرض 120 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية بدون فوائد

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عمر شويل - جدة يقدم بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية العديد من أنواع القروض المختلفة والتي تتناسب مع احتياجات المواطن السعودي، ومن ضمن تلك القروض قرض العمل الحر المقدم للموظف والعاطل وبقيمة تصل حتى 120 ألف ريال سعودي، القرض مقدم بشروط مميزة أبرزها بدون فوائد، سنوضح لكم كافة التفاصيل وطريقة التقدم للحصول على القرض. شرط الحصول على قرض 120 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية شروط العمر المناسب لتقدم على قرض العمل الحر بحيث لا يقل عن 20 عام، وألا يزيد عن 60 عام. أن يتوفر ضامن أو كفيل اثناء التقدم على القرض. بالنسبة للموظفين يشترط ألا يزيد دخل الموظف عن 20 ألف ريال شهري. تقديم وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية، وذلك للموافقة على طلب التمويل. مميزات قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية بقيمة 120 ألف ريال القرض يتناسب مع أحكام القانون والشريعة الإسلامية. القرض مقدم للعاطلين عن العمل والموظفين أيضاً. قرض العمل الحر بدون فوائد مالية وبفترة سداد طويلة تصل حتى 40 شهر. رسوم الحصول على قرض العمل الحر بسيطة فهي 6000 ريال فقط. يصل قيمة القرض إلى 120 ألف ريال وهو يعد مبلغ مناسب لعمل المشاريع الصغيرة ومناسب للشباب. القرض مقدم للنساء والرجال السعوديين. طريقة التقدم للحصول على قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية الدخول على موقع بنك التنمية الاجتماعية.

تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على قرض العمل الحر.

تحديد التمويل النقدي.

تسجيل الدخول لبنك التسليف.

الضغط على الخدمة التخصصية.

الموافقة على الشروط والأحكام.

تحديد المبلغ المطلوب لأقتراضة من البنك.

إدخال البيانات المطلوبة أمامك.

التأكيد على صحة المعلومات المسجلة.

الضغط على زر الإرسال. المستندات المطلوبة للحصول على قرض 120 ألف ريال من بنك التسليف صورة بطاقة الهوية الشخصية. نسخة من شهادة العمل الحر. رقم هاتف مسجل باسم صاحب القرض. رقم الحساب المصرفي. توضيح العنوان السكني. قدمنا لكم كافة التفاصيل الخاصة بتمزيل العمل الحر بقيمة 120 ألف ريال سعودي وبدون فوائد وبشروط ميسرة، نتمنى أن نكون قد أفدناكم وفي إنتظار تعليقاتكم واستفساراتكم التي نرحب بها دائما.

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