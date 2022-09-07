نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تأشيرة عمل برقم الجواز وشروط الحصول عليها وأهم المستندات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن تأشيرة العمل واحدة من ضمن عدد كبير من الأسئلة التي يود البعض الإجابة عنها؛ حيث يمكن الاستعلام عن طريق الموقع الإلكتروني للجوازات التي خصصته الدولة من أجل تخفيف الأعداد داخل الجوازات فى ضل الضروف الخاصة التى تعيشها البلاد حالياً؛ لذلك نقدم لكم من خلال موقعنا المتميز طريقة الاستعلام عن تأشيرة عمل برقم الجواز.

الاستعلام عن تأشيرة عمل برقم الجواز

لكل المقيمين داخل المملكة العربية السعودية والقادمين من العديد من البلاد العربية للعمل بالمملكة يمكنكم الآن الاستعلام عن تأشيرة العمل من خلال ادخال رقم الجواز، وذلك بالطريقة التالية:

قم بالولوج إلى المنصة التأشيرات الالكترونية.

بعد ذلك يتم الدخول إلى الصفحة الرئيسية للمنصة.

ثم انظر على الناحية العلوية من جهة اليسار لتجد أيقونة تأشيرات السعودية

بعد ذلك قم بالدخول عليها.

ثم قم بعدها باختيار الاستعلام عن التأشيرات برقم الجواز.

بعد ذلك اكتب رقم الطلب الخاص بك.

ثم ادخل رقم السجل الخاص بك.

بعد ذلك سيظهر على الشاشة رمز قم بكتابته حتى يتأكد الموقع من كونك إنسان بشري ولست روبوت.

ثم اذهب على الاستعلام ليظهر لك النتائج التي تنتظر الاستعلام عنها.

شروط الحصول على تأشيرة عمل

يمكنك التسجيل للحصول على تأشيرة عمل، بعد التأكد من وجود الشروط التالية:

على الكفيل الذي يقدم بيانات الشخص الذي يريد الحصول على التأشيرة أن يكون كامل الأهلية.

كما انه للحصول على تأشيرة العمل يجب الالتزام بعمر الواحد والعشرين عام، وليس أقل من ذلك.

أيضا يجب أن يكون المكفول حاصلًا على جنسية تتشابه مع الجنسية التي حددتها وزارة العمل.

بينما يجب أن يكون العمل الذي سوف يعمل به المكفول نفس الموجود في المأذونية مع توافر صورة من المأذونية.

مستندات الحصول على تأشيرة العمل

عليك تقديم المستندات التالية:

صورتين للشخص المتقدم على التأشيرة 4×6.

نسخة من جواز السفر الخاص بالمكفول ساري.

صورة من رخصة العمل.

فحص طبي شامل للمكفول.

فيدو توضيحى لللاستعلام عن تأشيرة عمل السعودية عبر منصة التاشيرات

في نهاية مقال الاستعلام عن تأشيرة عمل برقم الجواز فقد أوضحنا لكم طريقة الاستعلام الإلكتروني عن صدور تأشيرة للعمل في المملكة العربية السعودية، كما أوضحنا أهم الشروط اللازمة لإصدار التأشيرة، وأخيرًا عرضنا عليكم أهم المستندات الواجب توافرها للتقديم على التأشيرة.