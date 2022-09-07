نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل صرف الدفعة 58 لشهر سبتمبر 2022.. اعرف ما الجديد في حساب المواطن؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوشك موعد صرف الدفعة 58 لشهر سبتمبر من حساب المواطن على الاقتراب فلم يعد يفصلنا عنه سوى أيام قليلة، ومن ثم يأتي سؤال ما الجديد في حساب المواطن؟ بين الحين والأخير للاطلاع المستمر على الدعم المقدم من قبل الحكومة السعودية للفئات المتطابق عليهم شروط الاستحقاق التي سبق الإعلان عنها، وخاصة بعد أن أضفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض التغييرات الملكية الجديدة على البرنامج وهذا ما تحدثنا عنه مرارًا قبل ذلك، ولذلك سنوضح تفصيليًا أهم النقاط التي يجب معرفتها قبل الحصول على دورة سبتمبر الجاري.

حساب المواطن

استهل العام الهجري الحالي ببعض التعديلات التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عقب عيد الأضحى المبارك الماضي والمتمثلة في إعادة فتح التسجيل مجددًا بعد أن استمر توقفه لمدة عامين كاملين أو أكثر، وأيضًا تخصيص دعم إضافي على الراتب الأساسي الذي يُصرف شهريًا إلى الفئات المستهدفة منها الأرامل والمطلقات وأصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة من حاملي الجنسية السعودية أو بطاقات التنقل، وجاء ذلك كمساندة للمواطنين لمواجهة غلاء الأسعار جراء الركود الاقتصادي.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور الجديد برقم الهوية المساعدة المقطوعة 1444 بعد الزيادة الملكية hrsd.gov.sa

ما الجديد في حساب المواطن؟

أوضح برنامج حساب مواطن عن بعض الأمور حول الإفصاح عن أي دخل من نشاط تجاري وحددت بعض الأشكال التي يتوجب على المستفيد أن يقوم بإيضاحها والمتمثلة في (عوائد الأعمال الحرة – والاستثمارات المالية – والأنشطة التجارية)، وحذرت أنه في حال عدم الإفصاح عن السجل التجاري والدخل منه سيجعل المستحق أو التابع من المستبعدين من الدعم.

خطوات الإفصاح عن الدخل من السجل التجاري

تتمثل آلية إيضاح أي دخول محصلة من قبل أي نشاط تجاري في 7 نقاط وهى:

أولًا الدخول إلى البوابة الإلكترونية لحساب المواطن. ثم النقر على إيقونة قائمة استكمال الطلب. بعد ذلك اضغط على الإفصاح عن الدخل. ثم اختر إضافة دخل. نوع الدخل ومنها اختر نشاط تجاري. ثم مصدر الدخل / نشاط تجاري. وأخيرًا قم بإضافة الدخل الشهري.

ويرجى العلم أن عدم الإفصاح عن معلومات جوهرية أو تقديم بيانات مضللة – وفقًا للمادة العشرين – سيُحرم من الدعم لمدة لا تزيد عن عامين.