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عمر شويل - جدة “الان”.. على غرار السعودية وقطر.. الإمارات تتخذ قرارا جديدًا بشأن نظام الكفيل شهدت الساعات الأخيرة تعبان هام جاء من جانب الامارات، والذي قد أصدرت قراراً جديدًا جاء بشأن نظام الكفيل بداخلها، وهو القرار الذي جاء على غرار بعض القرارات بخصوص الكفيل من جانب كلا من دولة السعودية وقطر، وقد جاءت هذه القرارات ضمن منظومة التأشيرات الجديدة، والتي من المقرر ان يتم بداية العمل بها مع بداية أكتوبر المقبل، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور ابرز ما جاء من جانب الامارات بشأن قرار نظام الكفيل داخلها.

الإمارات تتخذ قرارا جديدًا بشأن نظام الكفيل

وقد تم اصدار هذا القرار رسميا بناء على ما اعلنت عنه الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، حيث جاء نص هذا القرار يتضمن الاستغناء رسميا عن نظام الكفيل، على ان يتم الاعتماد داخل الامارات رسمية على العلاقة التعاقدية، وهي العلاقة القائمة بين العامل ورب العمل، وفي هذا الاطار فقد كشفت رسميا هيئة خلال مؤتمر صحفي، أنه من المقرر ان تكون هناك مرونة كبيرة في العمل على استقبال الخدمات، وكذلك في علمية الحصول على التأشيرة في زمن قياسي، بالاضافة الى العمل على تعديل المدة التي تتعلق ببقاء الأجنبي الوافد الى الامارات بعدما يتم انتهاء أو إلغاء إقامته داخل الدولة المقررة بشهر، حيث قد تمتد إلى 6 أشهر.

تفاصيل تعديل قرار الكفيل في الامارات

وقد اعلنت رسميا الهيئة أنه، لجميع الفئات الاستفادة من المزايا الجديدة المعلنة من جانب الدولة، ولمنظومة التأشيرات المحدثة، على ان يكون من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة والتطبيق الذكي، وذلك في اطار التعرف على تلك المزايا والتقديم عليها، على ان يكون ذلك بسهولة الكترونيا من خلال الموقع والتطبيق ومراكز سعادة المتعاملين المنتشرة في الدولة بعد بدء تطبيق اللائحة الجديدة التي تطبق رسميا بداية من يوم الثالث من أكتوبر القادم.

الامارات ليست الأولى في الغاء نظام الكفيل

ونجد ان دولة الامارات العربية لم تكن هي الدولة الوحيدة التي قام باتخاذ قرار رسمي بشأن نظام الكفيل في الدولة، فنجد انه خلال عام 2020، فقد اعلنت دولة قطر رسميا مشروع جاء يتضمن إلغاء نظام الكفالة ومأذونية الخروج، على ان يكون ذلك في اطار توضيح أنه سوف يتم استبدال نظام الكفالة بنظام يرتكز على عقود العمل التي تربط العامل برب العمل.