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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط دخول منصة إحكام متابعة طلب برقم الهوية 1444 وخطوات إرسال طلب عبر المنصة في المقال التالي
عمر شويل - جدة منصة إحكام متابعة طلب برقم الهوية حيث أعلنت المنصة عن إمكانية متابعة الطلب باستخدام رقم الهوية. حيث تعتبر منصة إحكام من أهم المنصات التابعة للحكومة السعودية والتي تقوم بتقديم الكثير من الخدمات بشكل سريع ومستمر.
وتعتبر خدمة متابعة الطلب من أهم هذه الخدمات، حيث يتمكن المواطن السعودي من تملك وتعديل العقار الخاص به بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى أي من المقرات الحكومية، ومساعدتهم على توفير الوقت والمجهود. ومن خلال موقع ثقفني نوضح رابط دخول منصة إحكام متابعة طلب برقم الهوية الوطنية 1444.
منصة إحكام متابعة طلب برقم الهوية 1444
يتمكن المواطنين من متابعة طلباتهم التي قُدمت بالفعل في منصة إحكام، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول على منصة إحكام الرسمي.
- القيام بتسجيل الدخول من خلال إدخال البيانات المطلوبة، ثم القيام بإدراج رقم الهوية الوطنية الخاص بالمستخدم و كذلك كلمة المرور.
- إدراج الرمز المرئي، ثم اختيار زر الخدمات الإلكترونية.
- الضغط على أيقونة طلباتي المتواجدة ضمن الخدمات المتوفرة.
- سوف يتم عرض كافة الطلبات المقدمة سابقا وستظهر جميع التفاصيل الخاصة بهذه الطلبات، وسوف يتم توضيح إذا كان الطلب تحت المراجعة أو تحت الإفادة.
- في حال كان الطلب تحت المراجعة، سوف يتمكن المواطن من تعديل الطلب او الاطلاع على التفاصيل المتعلقة به، وذلك من خلال الضغط على زر استعراض وذلك حتى يتم إجراء التعديلات، كما يتمكن المواطن من طباعة الطلب وذلك من
- خلال اختيار زر طباعة.
خطوات إرسال طلب منصة إحكام 1444
من خلال اتباع الخطوات التالية يمكنك إرسال طلب عبر منصة إحكام.
- الدخول على الموقع الرسمي الخاص بمنصة إحكام من خلال الرابط المرفق بالأعلى,
- الضغط على زر تقديم الطلب، ثم القيام بإنشاء حساب جديد.
- إدخال جميع البيانات المطلوبة والتي تتمثل في، اسم المستخدم كاملا، رقم الهوية الخاص به، رقم الهاتف، مكان وتاريخ الميلاد، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني، مع ضرورة تحري الدقة أثناء كتابة هذه البيانات.
- الاطلاع على الشروط والأحكام، ثم الضغط على زر الموافقة عليها.
- اختيار زر التحقق من البيانات، ثم القيام بمليء كافة البيانات التي يتم طلبها.
- ارفاق المستندات والأوراق المطلوبة.
- اختيار زر تحقق، وسوف يتم إرسال رسالة على الهاتف الذي تم إدراجه ضمن البيانات توضح إتمام عملية التسجيل.
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