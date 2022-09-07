نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن تاريخ انتهاء الاقامة عبر وزارة العمل ومنصة أبشر 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك العديد من المواطنين الذين يلجأون إلى المملكة العربية السعودية إما للسفر أو لزيارة الأبناء مثلًا؛ لذلك فإن وجود التأشيرة أمر هامًا والتي يجب أن تكون سارية حتى يستطيع الفرد الإقامة لفترة مناسبة داخل المملكة؛ لذلك يبحث الكثير عن طرق الاستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة وعن طرق تجديدها، وهذا ما نحاول أن نعرضه عليكم من خلال المقال.

الاستعلام عن تاريخ انتهاء الاقامة

إن طرق الاستعلام عن انتهاء الاقامة متعددة ويعتبر التعرف عليها أمرًا واجبًا؛ لذلك نقدم لكم أفضل الطرق للاستعلام بكل سهولة حتى وإن لم تمتلك حسابًا على المنصة أبشر، وذلك كما يلي:

موقع وزارة العمل وذلك عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اختار الخدمات الإلكترونية.

اضغط على خدمة الأفراد.

اختار تسجيل جديد.

اكتب رقم إقامتك.

اضبط التاريخ المستخدم سواء هجري، أو ميلادي.

اكتب تاريخ ميلادك.

قم بتدوين رمز التحقق في مكانه.

اضغط على التالي ليظهر لك موعد انتهاء إقامتك.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة

يمكنك التحقق من صلاحية الإقامة بالرقم الخاص بها؛ من خلال مجموعة من الخطوات التي نعرضها عليكم فيما يلي:

اولا قم بالدخول على منصة أبشر الاكترونية.

اختار التبويب الخاص بخدمات الأفراد.

أنت الآن تحتاج إلى تسجيل الدخول؛ فعليك كتابة رقمك السري المسجل به من قبل واسم المستخدم.

اضغط على خدمات الجوازات.

الاستعلام عن الخدمات الإلكترونية.

قم بالذهاب على التعرف على مدة صلاحية الإقامة واختر الطريقة، وهي من خلال رقم الإقامة.

قم بتدوين رقم الإقامة في المكان المخصص له.

اكتب رمز التحقق الذي ظهر أمامك حتى تتأكد خدمة الجوازات من كونك بشري.

اضغط على أيقونة البحث ليظهر لك كافة المعلومات التي تحتاج إليها عن إقامتك.

تأكد من صلاحية الإقامة، وفي حالة اقتراب انتهائها عليك البدء في تجديدها قبل الانتهاء الفعلي لها.

فيدو توضيحي الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر ابشر

استعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر

في نهاية مقال الاستعلام عن تاريخ انتهاء الاقامة فقد عرضنا عليكم طريقة الاستعلام عن ذلك من خلال بعض الخطوات حتى وإن لم تمتلك حسابًا على أبشر، كما عرضنا عليكم طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقمها، وذلك من خلال بعض الخطوات فعليك اتباعها.