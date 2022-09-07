نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في الضمان الاجماعي المطور الجديد وشروط أهلية التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة وتم البدأ في الرابط الخاص بالتسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد التوجيه والخدمة والتي تم الإعلان عن أنه تم دخوله بشكل رسمي بحيز التنفيذ، وفي استقبال طلبات التسجيل لدي البرنامج الجديد ومن خلال هذه المنصة المخصصة لذلك الغرض، بحيث أن هدف الضمان الاجتماعي المطور للعام الهجري 1443 هو أن يتم توفير التدابير اللازمة لكي يتم تقديم الدعم المناسب لدي الأفراد الذين هم في أشد الحاجة إلى هذا الدعم المالي ولتم توفير ما يقوم بتغطية الأساسيات والاحتياجات الضرورية لدي العائلات، ولقد قامت الوزارة بالتأكيد أن لدي جميع المستحقين الذي يتم تطابق عليهم الشروط لدي الضمان الاجتماعي المطوريجب أن يقوموا بالتسجيل على الرابط الخاص بالضمان الاجتماعي المطور للعام الهجري 1443 ومن خلال البوابة الخاصة بالدعم والحماية، وبسبب هذا الأمر لقد قمنا في هذه المقالة بذكر تفاصيل خطوات التقديم من على الرابط الخاص بالتسجيل في خدمة الضمان الاجتماعي المطور.

شروط التقديم في الضمان الاجتماعي الجديد

ولقد قامت الوزارة الخاصة بالموارد البشرية وبالتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بعرض مجموعة من الشروط اللازم توافرها بنظام الضمان الاجتماعي الجديد للعام الهجري 1443 لدي المستفيدين، بحيث يبحث الكثير من المتقدمين على هذه الشروط الخاصة بالضمان الاجتماعي المطور وأهم هذه الشروط هي :

يجب أن يكون المتقدم يحمل الجنسية السعودية أي أن يكون مواطن سعودي وكما يجب أن يكون مقيم بشكل مستمر في المملكة السعودية.

وأن لا يجب أن دخل مقدم الطلب يتخطى الحد الأدنى من نسبة معاش الضمان.

وكذلك يجب أن المتقدم لا يملك منقولات وعقارات.

تسجيل دخول الضمان الاجتماعي الجديد عبر بوابة النفاذ الوطني 1443

يجب أن نقوم بالدخول على البوابة الرئيسية لدي الضمان الاجتماعي الجديد للعام الهجري 1443.

نقوم بالنقر على أيقونة تسجيل الدخول.

ثم نسجل كلمة المرور والرسالة لكي يتم الدخول.

نقوم بكتابة الهوية الخاصة بك أو نسجل برقم إقامتك.

نقوم بتسجيل كلمة المرور الخاصة بحسابك وذلك على منصة أبشر.

ثم ننقر على أيقونة تسجيل الدخول ثم ندخل رمز التحقق.

ثم نقوم بالضغط على زر المتابعة.

ثم ننتظر عملية التنزيل ليتم الحصول على واجهة الملف الشخصي.

الأهداف في عملية التسجيل في خدمة الضمان الاجتماعي الجديد

الهدف الأساسي لتقديم في خدمة الضمان الاجتماعي الجديد هو التحقيق في مستوى معيشة لكي يتم تغطية حاجات الأسرة السعودية أو الفرد السعودي. وأن يتم تحويل الفرد من العاطل عن العمل إلى أن يكون شخص كفئ أو يحظى بالاستقلال مالي.