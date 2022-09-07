نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل بالرخصة المهنية 1444 رابط تسجيل اختبار المعلمين tpl.etec.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر رابط التسجيل بالرخصة المهنية 1444 عبر موقع نظام الرخص الإلكتروني tpl.etec.gov.sa التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، وذلك بعد إعلان حساب العناية بالمستفيدين التابع لمركز قياس الوطني عن مواعيد التسجيل للاختبار العام والتخصصي للرجال والنساء، كما أوضحت الهيئة مواعيد اختبارات الرخصة المهنية أيضاً، ومن خلال المقال يمكن الحصول على رابط تسجيل جديد في الرخصه المهنيه للمعلمين عبر نظام الرخص الإلكتروني، والإطلاع على شروط الرخصة المهنية 1444، إلى جانب التعرف على مواعيد التسجيل في الرخص للرجال والنساء للعام الجاري.

التسجيل بالرخصة المهنية 1444

بدايةً نود توضيح ما هي الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، حيث عرفتها هيئة تقويم التعليم والتدريب بأنها هي الوثيقة التي تصدر من الهيئة وفق معايير وإجراءات محددة يكون الحاصل عليها أو حاملها مؤهلاً لمزاولة مهنة التعليم أو التدريس بحسب مستويات محددة، ومدة زمنية محددة.

ويعتبر اجتياز اختبار الرخصة المهنية أحد متطلبات الحصول على الرخصة المهنية، ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة في الوقت الحالي ثمانية وثلاثون تخصصاً، وكانت قد أعلنت وزارة التعليم عن حاجتها لشغل بعض الوظائف التعليمية وأكدت على ضرورة الحصول على الرخصة المهنية كأحد شروط القبول في الوظيفة المتقدم عليها المعلم.

وقد أوضح مركز قياس مواعيد التسجيل في اختبارات الرخص المهنية العام والتخصصي اليوم، ويجب العلم أنه يتم التسجيل في الاختبارات عن طريق موقع نظام الرخص الإلكتروني الذي يمكن الحصول عليه من خلال المقال، ومن يرغب في التعرف على إجابة سؤال متى يبدأ تسجيل الاختبارات؟ يمكنه ذلك من خلال التالي.

متى يبدأ التسجيل في الرخصة المهنية 1444؟

يتساءل الكثير من المعلمين والمعلمات الراغبين في أداء اختبار الرخصة المهنية للعام الجاري عن متى يتم فتح باب التسجيل في اختبار المعلمين عبر موقع نظام الرخص الإلكتروني، لذلك قمنا بتوفير مواعيد التسجيل بالتالي:

بدأ التسجيل في اختبار الرخصة المهنية التربوي العام والتخصصي “رجال” اعتباراً من تاريخ 29 أغسطس 2022م الموافق لتاريخ 2 صفر 1444هـ، ويستمر حتى تاريخ 8 أكتوبر 2022م الموافق لتاريخ 12 ربيع الأول 1444هـ.

يبدأ تسجيل اختبار الرخصه المهنيه التربوي العام والتخصصي “نساء” اعتباراً من 5 سبتمبر 2022م الموافق لتاريخ 9 صفر 1444هـ، ويستمر حتى تاريخ 26 نوفمبر 2022م الموافق لتاريخ 2 جمادي الأولى 1444هـ.

ويجب العلم أنه فور حلول موعد فتح التسجيل في اختباري الرخص المهنية التربوي العام أو التخصصي وفق المواعيد الموضحة أعلاه، فسيتم تفعيل أيقونة “سجل الآن” بجانب الاختبار المناسب للمستفيد عبر موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب الرسمي نظام الرخص الإلكتروني، فمن يرغب في التسجيل بالرخصة المهنية الآن، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط المرفق.

رابط نظام الرخص الإلكتروني

يتاح التسجيل في اختبار الرخصه المهنيه للمعلمين فور حلول الموعد المحدد عن طريق تسجيل دخول موقع نظام الرخص التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية، فمن يرغب في الحصول على رابط تسجيل اختبار الرخص المهنية، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالتالي:

رابط التسجيل بالرخصة المهنية 1444 (tpl.etec.gov.sa).

مواعيد اختبار الرخصه المهنية للمعلمين 1444

يبدأ الاختبار التربوي العام اعتباراً من 11 نوفمبر 2022م الموافق لتاريخ 17 ربيع الثاني 1444هـ، ويستمر حتى 14 نوفمبر 2022م الموافق لتاريخ 20 ربيع الثاني 1444هـ.

تبدأ فترة الاختبار التخصصي من تاريخ 21 يناير 2023م الموافق لتاريخ 28 جمادي الآخرة لعام 1444هـ، وتستمر حتى 25 يناير 2023م الموافق لتاريخ 3 رجب 1444هـ.

شروط الحصول على الرخصة المهنية 2022

للتسجيل في اختباري الرخصه المهنية للمعلمين عبر نظام الرخص يجب التقيد بالمواعيد المحدد للتسجيل في الاختبارات للرجال والنساء، حيث يتاح التسجيل في الاختبارات وإصدارها من خلال موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب نظام الرخص، وقبل الدخول لإصدار رخصة معلم، يجب أولاً التحقق من شروط إصدار رخصة مهنية وهي كالتالي:

الحصول على المؤهل الدراسي المناسب وفق شروط الجهات ذات العلاقة. استكمال سنوات الخبرة اللازمة لكل مستوى من مستويات الرخصة المهنية. توفر اختبارات مهنية سارية الصلاحية “التربوي العام والتخصصي” عبر موقع الرخص. تحقيق الدرجة المطلوبة لكل مستوى وفقاً لما هو موضح بالصورة التالية:

طريقة التسجيل في اختبار الرخصه المهنيه

يتم التسجيل في اختبار الرخصة المهنية من خلال اتباع رابط التسجيل الرسمي المرفق، ثم الدخول إلى حسابك من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد بتعبئة بيانات أبشر، ثم الذهاب إلى أيقونة “الاختبارات” واختيار (الاختبارات العامة – الاختبارات التخصصية)، ويتم التقديم وفق المواعيد الرسمية المعلن عنها من قبل الهيئة.

وقد تم الإعلان عن إتاحة الهيئة إمكانية إصدار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية للمتقدمين الذين تجاوزوا الاختبارين ومضى أكثر من عام ميلادي على إعلان نتيجة الاختبار الأحدث، ومن خلال رابط التسجيل بالرخصة المهنية 1444 المرفق، يمكن دخول موقع قياس نظام الرخص الإلكتروني.