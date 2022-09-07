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عمر شويل - جدة قدم الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين المساعدات المختلفة للشعب السعودي من خلال الدعم المادي لهم؛ وذلك من أجل سداد الأشخاص لديونهم أو لشراء احتياجاتهم الضرورية، ووجدنا في الآونة الأخيرة ازدياد في البحث عن إجابة للسؤال كيف أطلب مساعدة مالية من الملك سلمان لتسديد الديون؟ وهذا ما نوضحه لكم من خلال السطور القادمة في مقالنا عبر موقعكم ثقفني.

كيف أطلب مساعدة مالية من الملك سلمان لتسديد الديون؟

تتيح حكومة المملكة العربية السعودية لكل من يحتاج إلى مساعدة مالية مقدمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان تقديم طلب المساعدة من خلال إرسال الطلب بالطرق التالية:

يمكن التواصل بإرسال الطلب عبر رقم الهاتف المخصص لتلقي طلبات المساعدات المالية، وهو رقم الديوان الملكي السعودي800400000.

كما تستطيع من داخل بلدان المملكة السعودية إرسال رسالة بريدية عبر البريد الإلكتروني المخصص للديوان الملكي.

وهناك طريقة بسيطة وهي الأكثر استخدامًا، وذلك عبر الصفحة الرسمية للديوان الملكي عبر شبكة الانترنت، والقيام بإدخال كافة البيانات الخاصة بمقدم الطلب.

خطوات ارسال طلب مساعدة مالية لتسديد الديون

تستطيع التقديم عبر الطريقة الأسهل في التقديم من خلال التواصل عبر الانترنت، بالطريقة التالية:

قم بالولوج إلى الرابط الخاص ب الديوان الملكي.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني ويمكن استخدام اسم المستخدم وكلمة مرور الخاصة ببوابة ابشر.

ثم قم بالدخول على خدمات الديوان الملكي.

بعد ذلك اضغط على مساعدات مالية.

الآن أصبح لديك نموذج جاهز لتقديم طلب المساعدة؛ فعليك كتابة بياناتك به، وتأكد من أنها سليمة.

بعد ذلك قم بتدوين رمز التحقق المرسل على هاتفك في رسالة نصية.

ثم قم بكتابة كلمة سر خاصة بك ولا تطلع أي شخص عليها.

الآن أصبح طلب المساعدة من الملك سلمان جاهزًا.

ولكن قبل أن تضغط على زر الارسال عليك مراجعة كافة البيانات التي قمت بإدخالها. ثم اضغط إرسال.

في هذا الوقت سوف يتم التأكد من بياناتك بعد مراجعتها من قبل الديوان الملكي.

ثم يتم إرسال الموافقة على المساعدة في خلال أيام.

في نهاية مقال كيف أطلب مساعدة مالية من الملك سلمان لتسديد الديون؟ فقد عرضنا لكم الطرق التي يمكن تقديم الطلب من خلالها. وعرضنا أيضًا خطوات إرسال طلب المساعدة من الملك سلمان عبر الانترنت من خلال الموقع الرسمي الخاص بالديوان الملكي.