نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في باصات المدارس الحكومية بالسعودية 1443 عبر نظام نور ورسوم الخدمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في باصات المدارس الحكومية، مع قرب انتهاء العطلة الصيفية وبدء العام الدراسي الجديد يبحث كل ولي أمر عن طريقة لتيسير وصول أبنائه إلى مدارسهم، لذلك قامت وزارة التعليم بالمملكة بوضع نظام للاشتراك في الحافلات للمدارس الحكومية وذلك تيسيرًا على أولياء الأمور وحفاظًا على سلامة الطلاب، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على كيفية التسجيل في باصات المدارس الحكومية؟ وشروط قبول الطلبات المقدمة.

كيفية التسجيل في باصات المدارس الحكومية

أتاحت وزارة التعليم السعودية لأولياء الأمور إمكانية تسجيل طلب الاشتراك في باصات المدارس الحكومية عن طريق تطبيق نور، فعلى كل من يرغب في التقديم اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة نور

تسجيل الدخول عن طريق إدخال أسم المستخدم وكلمة المرور الخاص به (بمكنك تفعيل حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب على المنصة).

كتابة الرمز المرئي الذي يظهر في الصورة ثم الضغط على تسجيل الدخول.

الضغط على أيقونة النقل المدرسي.

اختار اسم الطالب الذي تريد الاشتراك له في خدمة باصات المدارس الحكومية.

سجل بيانات الطالب المطلوبة في الخانات المخصصة لذلك.

الموافقة على الإقرار والتعهد ثم أضغط على موافق.

بعد الانتهاء من تسجيل البيانات اضغط على تسجيل، وسوف تصلك رسالة على جوالك تؤكد نجاح عملية التسجيل.

بعد ذلك تقوم الجهة المختصة بمراجعة كافة البيانات للطلاب المتقدمين، وفرزها وفقًا لشروط الاستحقاق التي حددتها الوزارة، ثم بعد ذلك يمكن لولي الأمر معرفة قبول الطلب من خلال منصة نور.

شروط الاستحقاق والتسجيل في باصات المدارس الحكومية

حددت وزارة التعليم مجموعة من الشروط التي يجب توافرها حتى يتم قبول طلب التسجيل في باصات المدارس الحكومية، ومن أهم تلك الشروط ما يلي: