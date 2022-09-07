نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل للمتقاعدين بدون كفيل بالمملكة مع الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل للمتقاعدين بدون كفيل، يعتبر من اكثر الأمور أهمية في المملكة العربية السعودية والتي يتم البحث عنها بشكل مستمر من قبل أشخاص كثيره وخصوصا المتقاعدين، ونجد أن الأشخاص الذين بلغوا سن التقاعد أو قاربوا عليها يرغبون في الحصول على قرض للمتقاعدين بدون كفيل من اجل عمل مشروع صغير بعد بلوغهم سن الستين، وهناك بنوك ومؤسسات كبيره تقدم هذه الخدمات المالية لأهميتها منها شركة اليسر التي تقدم تمويل المتقاعدين بدون كفيل بالتعاون مع المؤسسة العامه للتقاعد، وتقدم الشركة أصافات عديده ومميزات هامه مرتبطه بخدمة تمويل المتقاعدين 300 ألف ريال ومن مميزات شركة اليسر أنها ترتبط بعقد مع شركات استراتيجيه وعدد من وكلاء ومعارض السيارات في الأراضي السعودية، هذه الخدمات تجعلها من افضل الشركات في تقديم الخدمات المصرفية للمتقاعدين.

تمويل للمتقاعدين بدون كفيل

تمويل المتقاعدين بدون كفيل من المعروف أن به بعض الشروط التي لابد أن تتوافر في كل من يريد الحصول على هذا التمويل الهام، وسوف نتعرف على كل شروط تمويل للمتقاعدين بدون كفيل في هذه المقالة وهذه الشروط تمت وضعها من قبل شركة اليسر، وأيضا سوف نتعرف على كل مميزات قروض للمتقاعدين بدون كفيل ونتعرف على كيفية التقديم على طلب الحصول على تمويل المتقاعدين بدون كفيل لتسهيل الأمر على كل الأشخاص الراغبين في الحصول على هذا القرض الهام.

مزايا تمويل للمتقاعدين بدون كفيل

يتم صرف قيمة التمويل دون كفيل غارم.

يمكن الحصول على تمويل يصل إلى 300 ألف ريال سعودي.

توفر الشركة الحصول على مبلغ تمويل مميز دون تحصيل رسوم إدارية.

توفر الشركة كلفة تمويل حصرية لجميع العملاء.

يتم صرف جميع التمويلات بإجراءات مرنة وسريعة.

يتوفر مركز اتصال خاص لطلبات العملاء.

يتم إعفاء العميل من الأقساط الغير مستحقة في حالات التعرض للوفاة لا قدر الله.

شروط تمويل المتقاعدين بدون كفيل من شركة اليسر

أولا لا يقل راتب العميل عن مبلغ 1985 ريال سعودي. يجب تقديم خطاب تعريفي يوضح الصيغة المعتمدة. أن تتوافر هُوِيَّة سارية الصَّلاحِيَة للعميل. تقديم العنوان الوطني. العمر المتاح للتقديم حتى 70 عام. تواجد العميل داخل المملكة العربية السُّعُودية.

خطوات التقديم على تمويل للمتقاعدين شركة اليسر