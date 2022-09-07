نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مدرستي تسجيل دخول لبرنامج التعليم المدمج لمسارات المرحلة الثانوية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة مدرستي، من أهم ما يبحث عنه الطلاب بالتزامن مع بدأ الدراسة للعام الدراسي 1444 فالمنصة هي إحدى أهم الوسائل التعليمية التي أطلقتها وزارة التعليم في المملكة، لكي تكون عامل مساعد للطلاب في التعليم عن بعد في ظل الفترة التي كان فيروس كورونا، يجعل التعليم في المدارس حضورياً يحمل المخاطر على الطلاب، لذا أنشأت وزارة التعليم المنصة الرقمية مدرستي الجديدة لتكون بديل عن حضور الطلاب للفصول تقدم المنصة الدروس من خلال معلمين متخصصين، مؤهلين من قبل خبراء وزارة التعليم، كما تمكن المنصة أولياء الأمور من متابعة أبنائهم في المدرسة، وتمكنهم من التواصل مع المعلمين ومعرفة مستويات أبنائهم أول بأول.

رابط منصة مدرستي 1444

تعمل إدارة المنصة على التطوير المستمر حتى تواكب أحدث الطرق في تقديم التعليم في العالم، فتمكن المنصة الدخول من خلال رابط المنصة الدخول على أيقونة مقرراتي ثم الضغط على المقررات الإلكترونية، حتى يتم فتح المقررات والدرواس المقررة على الطالب ويمكنه الدخول بسهولة عليها ومراجعة المقررات، وكذالك تمكن المنصة الطلاب من التفاعل مع المعلمين وإدارة حوار بينهم، وتعتبر المنصة من أهم المشاريع التعليمية التي أنتجتها وزارة التعليم في الفترة الماضية.

تسجيل دخول منصة مدرستي

أعلنت وزارة التعليم عن برنامج التعليم المدمج لمسارات المرحلة الثانوية، وهو برنامج يستهدف طلاب السنة الثانية ويهدف إلي تعليم الطلاب المسار العام بجانب المسار التخصصي الذي يحدده الطالب، من عدة مسارات مختلفة تتيحها المدرسة لمن يرغب وتمنح الطالب شهادة الثانوية العامة بمسارين، المسار العام والمسار التخصصي والتخصصات المتاحة في هذا النظام ما يلي.

مسار علوم الحاسب والهندسة. مسار الصحة والحياة. مسار إدارة الأعمال. المسار الشرعي.

رابط منصة مدرستي التعليمية

يمكن للطلاب الدخول على المنصة عبر تطبيق توكلنا من خلال أتباع الخطوات التالية.