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عمر شويل - جدة على الرغم من أن فصل الصيف هو فصل الترفيه والخروجات المستمرة، إلا أن ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف هذا العام جعلت الكثير يتساءل عن كم باقي على الخريف 2022، حيث تبدأ درجات الحرارة في الاعتدال ما بين الحرارة والبرودة؛ لذلك نقدم لكم الفترة المتبقية على انتهاء فصل الصيف من خلال سطور المقال القادمة.

كم باقي على الخريف 2022

على حسب الحسابات الخاصة بهيئة الأرصاد الجوية والتي تقسم فصول السنة إلى أربعة، فإنه من المفترض أن يكون الخريف كل عام بدءً من أول شهر سبتمبر، إلا أن هيئة الأرصاد أكدت عن الموعد المقرر لقدوم فصل الخريف في هذا العام، وانتهاء فصل الصيف لعام 2022م وعام 1444ه‍؛ حيث من المفترض أن يكون في الخامس والعشرين من شهر صفر الموافق يوم الخميس الثاني والعشرين من شهر سبتمبر لهذا العام ليستمر فصل الخريف ما يقارب الثلاثة أشهر إلى حلول فصل الشتاء.

أي أن المتبقي على الموعد سبعة عشر يومًا.

الجدير بالذكر أن خريف عام 2021 بدأ في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر الماضي، وانتهى عند حلول فصل الشتاء الذي وافق اليوم الواحد والعشرين من شهر ديسمبر.

علامات تدل على بداية شهور الخريف

هناك بعض العلامات التي تدل على انتهاء فصل الصيف وبدء الخريف، والتي منها ما يلي:

يبدأ فصل الخريف بتوازن ما بين الساعات الليلية والنهارية، ثم تبدأ ساعات الليل في الزيادة حتى الوصول إلى فصل الشتاء.

يبتعد نصف الكرة الشمالي عن الشمس مع بداية أشهر الخريف؛ مما يساعد على انخفاض حرارة الجو.

تتغير ألوان ورق الشجر إلى اللون البرتقالي بعد أن كانت خضراء، وهذا أكبر دليل على قدوم الخريف.

تبدأ الطيور المهاجرة إلى العودة إلى الأماكن الدافئة، وتحلق على الأشجار.

تتساقط بذور الأشجار في هذا الفصل الرائع، فتكون الأرصفة مليئة بالبذور.

في نهاية مقال كم باقي على الخريف 2022 فقد أوضحنا الموعد المحدد لخريف هذا العام والذي حددته هيئة الأرصاد، كما قدمنا لكم أهم العلامات التي تدل على قدوم فصل الخريف كل عام، والذي يعد من الأشهر ذات الجو المعتدل الرائع.