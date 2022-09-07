خطوات فتح حساب الراجحي عبر النفاذ الوطني الموحد

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عمر شويل - جدة يتزايد البحث عن خطوات فتح حساب الراجحي عبر النفاذ الوطني من قبل شريحة كبيرة من عملاء بنك الراجحي، وتسهيلًا عليهم أصبح من الممكن فتح الحساب بشكل إلكتروني تام دون الحاجة إلى الذَّهاب لأياً من فروع المصرف وبذل الوقت والجهد، لذلك نتعرف في السطور القادمة على الطريقة المعتمدة والمتبعة من أجل فتح حساب في مَصْرِف الراجحي عن طريق بوابة النفاذ الوطني.

فتح حساب الراجحي عبر النفاذ الوطني

يوفر مصرف الراجحي خدمة فتح حساب عبر النفاذ الوطني بشكل إلكتروني، وهي واحدة من بين عدة خدمات إلكترونية متنوعة يقدمها البنك لعملائه، ويتم هذا بإتباع الخطوات التالية:

الدخول أولًا إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف الراجحي. ثم النقر على تبويب “فتح حساب”. ملأ نموذج فتح الحساب الإلكتروني بالبيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها. إدخال رمز التحقق المرئي. بعد ذلك النقر على أيقونة “التالي”. ثم استكمال البيانات وتقديم الطلب.

طريقة توثيق حساب بنك الراجحي عبر النفاذ الوطني

يتم توثيق حساب مَصْرِف الراجحي عبر موقع النَفاذ الوطني كما يلي:

الانتقال إلى موقع خدمة النفاذ الوطني. النقر على خِيار بطاقة الهُوِيَّة الوطنية أو كلمة المرور ورسالة. إدخال البيانات المطلوبة. النقر على خدمة “النفاذ الوطني الموحد”. كتابة اسم المستخدم لحساب النفاذ. ثم كتابة كلمة المرور لحساب أبشر النفاذ الوطني. إدخال الرمز المرئي للتحقق. بعد ذلك النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”. ثم يبدأ الموقع في تحميل البيانات الخاصة بالعميل والتحقق منها عبر أبشر. ثم يتم كتابة الكود المرسل إلى الهاتف الجوال. ثم النقر على “متابعة”. وأخيرًا النقر على أيقونة “توثيق الحساب”.

شروط فتح حساب بنك الراجحي

يضع بنك الراجحي عددًا من الشروط اللازم توافرها من أجل فتح حساب جاري، وهي:

يشترط ألا يقل عمر العميل عن 15عاماً. يجب أن تكون هُوِيَّة العميل الوطنية سارية الصَّلاحِيَة، وينطبق الأمر كذلك على هوية المقيم. ينبغي التسجيل في خدمة أبشر. يشترط صحة العنوان الوطني. يجب أن يكون رَقَم الهاتف الجوال قد صدر عن واحد من مصادر الخدمة الهاتفية في المملكة.

طرق التواصل مع بنك الراجحي

يوفر مصرف الراجحي عدة خيارات للتواصل مع البنك، حيث يمكن الاتصال على الرَّقَم 8001241222 من أجل التواصل مع ممثلي خدمة العملاء للبنك، أو عن طريق عنوان البريد الإلكتروني لبنك الراجحي، كما يمكن التواصل عن طريق موقع تويتر بنك الراجحي، أو موقع فيسبوك بنك الراجحي، أو انستجرام بنك الراجحي.