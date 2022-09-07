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عمر شويل - جدة عروض الصيف من شانجان المجدوعي 2023 .. يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن الأسعار الخاصة بالسيارات والمعارض الجديدة وكذلك العروض التي تقدمها الشركات بشكل مستمر ودائم في المناسبات والمواسم من أجل شراء السيارات بتخفيض أكبر من العادي .

عروض الصيف من شانجان المجدوعي 2023

وتقدم شركة المدوعي وكيل شركة شانجان العالمية عروض خصم خاص وذلك بالتعاون .

مع شركة راية من أجل التمويل للحصول على سيارة شانجان CS75 بلس 2023.

وإذا أردت أن تعرف عن المزايا الخاصة بالعروض للسيارة شانجان CS75 بلس 2023 فالشركة .

لا تطالبك بأول قسطين من أقساط السيارة وكذلك من المميزات الكبيرة أنها لا تطلب منك.

دفعة أولى أو مقدم نهائي ولا يزيد على سعر السيارة أي رسوم إدارية بجانب أن لها .

ضمان 5 سنوات أو 150 ألف كيلو متر بجانب تقديم خدمة الصيانة المجانية لسنتين.

أو 55 ألف كيلو متر وكذلك تمد لك العون في حالة الطوارئ كخدمة المساعدة على الطريق.

لسنتين كاملتين بعد شراءك للسيارة.

وبالنسبة للطريقة الخاصة للحصول على العرض أو الاستفادة من عرض الصيف للخصومات .

على سيارة شانجان تقوم بزيارة الموقع الرسمي الخاص بوكيل شانجان المجدوعي.

في المملكة العربية السعودية لكن ينبغي أن تتوافر فيك عدة شروط .

وأهمها أن يكون التأمين الخاص بالسيارة موافق لتقييم العميل نفسه بجانب أن الدفعة الاخيرة.

من أقساط السيارة ستكون 35 % من قيمة السيارة بحد أقصى فترة تمويل 60 شهر.

وأقل تمويل 48 شهر ويسري عرض الخصومات وعرض الصيف حتى تاريخ 30/9/2022 .

وكذلك ليس على هذه السيارة بل إن العرض يشمل جميع الفئات الخاصة بالسيارة شانجان.

وإذا أردت أن تعرف أكثر عن مميزات السيارة مميزات شانجان CS75 بلس 2023 .

فهي تأتي بسعة المحرك : 2 لتر وكذلك بعدد اسطوانات : 4 .أما عن القوة الحصانية : 229 حصان.

وبالنسبة للعزم : 360 نيوتن /متر وبقوة الدفع : أمامية كذلك فاستهلاك الوقود : 7.2 لتر / 100كم أما بالنسبة لناقل الحركة : اوتوماتيك 6 سرعات وبسعة خزان الوقود : 58 لتر.

وبالنسبة للتكييف فهو قوي جدًا ومقسم لدرجتين قوي ومتوسط فالذين لا يحبون البرودة.

يمكنهم تغيير درجة الحرارة داخل السيارة فقط أما الذين لا يحبون الحر نهائيًا يمكنهم تفعيل الدرجة القصوى.