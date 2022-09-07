نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تسجيل أداء اختبار تعزيز المهارات فى منصة الاختبارات المركزية لكل المراحل بمنصة مدرستي وجدول اختبارات المرحلة الابتدائية والمتوسطة 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تسجيل أداء اختبار تعزيز المهارات فى منصة الاختبارات المركزية لكل المراحل بمنصة مدرستي وجدول اختبارات المرحلة الابتدائية والمتوسطة 1444 وذلك من خلال منصة الاختبارات المركزية الالكترونية وذلك عن طريق حساب مايكروسوفت التعليمي للطلاب ويهدف الاختبار الى تحسين مهارات الطلاب من خلاء الاختبار المبرمج لكافة الفصول الدراسية بداية من الابتدائية والمتوسطة وحتى الثانوية العامة وذلك لتحديد مستوي الطالب وقدرته على وتقييم مستواه التعليمي على مدار العام الدراسي ويجب على كافة الطلاب تسجيل أداء اختبار تعزيز المهارات فى منصة الاختبارات المركزية. اهداف اختبار تعزيز المهارات فى منصة مدرستي أولا تعمل على تعزيز مهارات وقدرات الطلاب فى اللغة العربية والعلوم والرياضيات والانجليزية.

كذلك العمل على تحفيز الطلاب وتعزيز المهارات فى المجالات الأساسية.

ايضا العمل على تحديد نقاط القوة والضعف لدي الطالب.

ثم الوقوف على إمكانيات وقدرات ومهارات الطلاب الأساسية.

كذلك توفير بيانات تسهم فى دعم اتخاذ قرارات تعليمية فى قطاعات التعليم بالمدرسة. آلية اختبار تعزيز المهارات فى منصة مدرستي أولا النموذج الأول يكون عبارة عن أسئلة صح وخطأ.

ثم النموذج الثاني يكون عبارة عن أسئلة اختيار من متعدد.

ايضا بعد الانتهاء من الأسئلة يتم النقر على حفظ ليصبح باللون الأخضر.

وبعد ذلك النقر على خيار التالي للانتقال الى السؤال الجديد.

ثم يجب الاطلاع على لوحة التعليمات قبل الشروع فى أداء الاختبار. جدول اختبارات تعزيز المهارات المرحلة الابتدائية 1444 جدول تعزيز المهارات لطلاب المرحلة المتوسطة 1444 كيفية تسجيل أداء اختبار تعزيز المهارات فى منصة الاختبارات المركزية الدخول على رابط منصة الاختبارات المركزية.

ثم تحديد خيار الدخول بحساب مايكروسوفت.

بعد ذلك تسجيل الدخول بكتابة بيانات الطالب الخاصة بمنصة مدرستي.

ايضا يجب كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور والضغط على على خيار التالي.

والضغط على تسجيل الدخول.

ثم يجب الدخول على خيار اجراء اختبار مهاراتي.

ايضا يشترط قيام الطالب بالموافقة على كافة شروط وإرشادات أداء اختبار تعزيز المهارات فى منصة الاختبارات المركزية.

بعد ذلك الضغط على خيار بدء الاختبار.

ثم القيام بحل أسئلة اختبار تعزيز المهارات بمنصة مدرستي.

وأخيرا بعد انهاء كافة الأسئلة الضغط على خيار الانتهاء من أداء اختبار تعزيز المهارات فى منصة الاختبارات المركزية.

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