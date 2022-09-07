نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينزل ساند على الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام ساند يقوم برعاية عمال السعودية وأسرهم أثناء فترة التعطل عن العمل نتيجة ظروف ليس للعامل يد فيها، وذلك من خلال توفير حد أدنى من الدخل الذي يضمن له ولأسرته حياة مستقرة كريمة، وفيما يلي سوف نوضح متى ينزل ساند على الراجحي.

متى ينزل ساند على الراجحي

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التالي:

يتم صرف تعويض ساند في مقدمة كل شهر ميلادي.

إذا بداية الشهر الميلادي يوم الجمعة أو السبت فالصرف سوف يؤجل إلى يوم الأحد، حيث يعتبر يوم الجمعة والسبت أيام عطلة رسمية في السعودية.

وتبعًا لذلك فإن ميعاد صرف ساند لعام 2022م كان يوم 1 سبتمبر/ أيلول.

شروط حصول العاطلين عن العمل على راتب ساند

هناك عدة شروط يجب توافرها لكي يحصل الفرد على راتب ساند وهي:

يجب أن يكون الشخص سعودي الجنسية ولا يكون مقيم فقط.

يجب أن يكوم من المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية.

عدم امتلاكه أي عمل آخر أو مشروع خاص يجلب له أموال.

لا يكون هو من ترك العمل بإرادة منه.

يجب أن تكون مستمرة في بحثها عن عمل.

أن يكون عمر الشخص أقل من ستين عام، لأنه إذا وصل عمره إلى الستين فسوف

يكون من حقه أن يحصل على معاش وليس راتب العاطلين عن العمل.

يوفر صندوق التأمين الاجتماعي السعودي بعض التدريبات والضوابط التي يجب الالتزام بها.

كيفية تقديم طلب صرف ساند

قام نظام التأمين بإصدار إمكانية التسجيل للحصول على طلب المساعدة المالية ساند، وذلك من خلال الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ثم سوف تتوجه إلى رمز أهلية التحقق من ساند ثم قم باختياره.

قم بكتابة البيانات المطلوبة والخاصة بك مثل رقم الهوية الوطنية وغيرها.

كتابة رمز التحقق الظاهر في الصورة.

وبذلك نكون قد قمنا بتوضيح متى ينزل ساند على الراجحي وطريقة التقديم لمن يرغب في الحصول على هذا الراتب من العاطلين، ولكن يجب توافر جميع الشروط التي ذكرناها في الشخص المتقدم بطلب للحصول على الراتب.