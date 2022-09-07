نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب التقسيط من تمارا وخطوات التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة طلب التقسيط من تمارا وخطوات التسجيل .. يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية على مواقع الإنترنت والمواقع البحثية عن الرقم الخاص بشركة تمارا والتواصل معهم ومع خدمة العملاء والدعم من اجل طلب تقسيط لبعض المنتجات بدون فائدة وذلك على كافة المشتريات التي تقسطها لهم في صورة أقساط طويلة الأجل ومريحة في نفس الوقت فالشركة تؤدي الكثير من الخدمات للمواطنين من أجل منحهم الراحة والأريحية أثناء شراء ما يحتاجون ونوضح لكم في تلك المقالة طريقة وأرقام التواصل مع شركة تمارا وطريقة التسجيل وكذلك الخطوات الواجب اتباعها من أجل التسجيل في تمارا من أجل تقسيط المنتجات .

طلب التقسيط من تمارا

بالنسبة لطرق وقنوات التواصل مع شركة تمارا للتقسيط في المملكة العربية السعودية فهي كالتالي:-

بالنسلة لرقم الشركة الموحد هو : 8001240441.

ويمكنك أيضاً الدخول إلى الموقع الإلكتروني الشركة الخاص بالشركة والرسمي.

بينما إذا رغبت أن تتواصل معهم من أي تطبيق فمن صفحة تمارا على تطبيق تيك توك.

كما يمكنك زيارة الصفحة الخاصة بتمارا على تويتر.

كذلك هنالك صفحة رسمية خاصة بالشركة على إنستجرام.

والأفضل تطبيق تمارا يمكن تحميله على الهواتف الجوالة التي تعمل بنظام اندرويد وios .

وإذا قمت بتحميل التطبيق الإلكتروني الرسمي والخاص بشركة تمارا من المتاجر.

الخاصة بالجوالات المحمولة والمختلفة ستقوم بالدخول إليه وفتحه .

وستطلب إنشاء حساب جديد يجب كتابة كافة المعلومات التي تخص الفرد.

في هذا الحساب كرقم الجوال والهوية والإقامة الشخصية والبطاقة البنكية .

وكذلك البريد الإلكتروني للتواصل معك.

إذا كنت ترغب في شراء الجوال الخاص بك أون لاين تقوم.

خطوات شراء جوال بالتقسيط من تمارا

بالدخول إلى المتجر الإلكتروني وتختار الهاتف وتكمل البيانات حتى تصل صفحة.

الدفع وبعدها إن كان المتجر من متاجر تمارا الذي تتعامل معهم فتختار تمارا.

ويمكنك حينها السداد على 3 شهور أو دفعة واحدة بعد شهر وتقوم بعدها الصفحة.

بتحويلك إلى استمارة تقوم بملئها بالكامل بكتابة رقم الجوال والهوية الوطنية .

وكذلك رقم الإقامة وبجانب ذلك تختار الدفع عبر تمارا وسيطلب منك .

رقم الهاتف وهكذا تكون انتهت عملياء الشراء بشكل صحيح وناجح.