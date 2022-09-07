نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط ايفون من جرير بدون دفعة أولى في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط ايفون من جرير بدون دفعة أولى .. يبحث الكثير من المواطنين والشباب والمهتمين بأخبار التكنولوجيا وعالم التقنية في المملكة العربية السعودية وكذلك المحبين للهواتف الأعلى والأفضل في العالم آيفون بإصداراتها المختلفة وإمكانياتها المتنوعة عن إمكانية التقسيط الخاصة بالهواتف الحديثة والتي تقدمها مكتبة جرير فتقدم خدمة التقسيط بدون دفع دفعات أولى للهواتف الجوالة ولكافة المنتجات التي توجد وتعرض على المتجر الخاص بالمكتتبة وكذلك تيسيرًا على العملاء وفق عدد من الشروط والمستندات اللازمة.

تقسيط ايفون من جرير بدون دفعة أولى

فمن ضمن الشروط التي وضعتها جرير من أجل أن يطلب الشخص خدمة التقسيط لهواتف آيفون بإصداراتها المختلفة .

ولا تطلب منه مقدم تعاقد أن يكون القيمة والسعر الخاص بالهاتف لا يقل عن 1500 ريال سعوي.

بجانب أن يكون الفرد الحاصل على الآيفون لديه وظيفة ثابته ودخله لا يقل عن 4 آلاف ريال سعودي شهريًأ.

إن كان يعمل باحد الجهات الحكومية أو الوظائف الحكومية بجانب ذلك أن يكون قد قضى في خدمته .

أو في الوظيفة 3 شهور في القطاع الخاص والحكومي أو في القطاع العسكري 12 شهر وبالنسبة للأجنبي.

أو المقيم والوافد للعمل في المملكة ينبغي أن يكون قد قضى مدة سنة كاملة في عمله .

وأن يكون السن والعمر الخاص بطالب التقسيط للآيفون من جرير لا يقل عن 21 سنة .

وكذلك لا يزيد عن 60 سنة وبالنسبة للمقيم لا يقل عمره عن 25 سنة وكذلك ألا يزيد السن للمتقاعد عن 70 سنة.

وتمنحك جرير إمكانية استرجاع الهاتف إذا توافق الاسترجاع مع شروط الشركة.

بجانب أن العروض الخاصة بالتقسيط تكون لـ 6 شهور أو سنة أو سنة ونصف وتحصل المكتبة على الربح الخاص به بنسبة 1 % فقط

وإذا كنت تبحث عن الخطوات الخاصة بتقسيط هواتف آيفون من مكتبة وشركة جرير .

فقم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بجرير عبر الإنترنت.

وبعدها قم باختيار الهاتف المحمول الذي ترغب في شراءه من المتجر الخاص بالهواتف الذكية.

وبعدها ستظهر أمامك الخيارات الخاصة بالدفع ومنها عن طريق التقسيط من شركة كوارا الخاصة بالتمويلات.

وتضغط على كلمة تقدم بالطلب وبعدها قم باستكمال الطلب الخاص بالتقسيط.

وتوضيح كافة التفاصيل الخاصة بك كرقم الهوية الوطنية والراتب وجهة العمل والحساب المصرفي.

وكشف آخر 3 شهور به وسيتم مراجعة طلبك والتواصل معك من قبل أقرب الفروع إليك لاستلام الهاتف بعد تقسيطه.