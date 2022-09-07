نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناجز استعلام عن معاملة برقم الطلب عبر najiz.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة أتاحت وزارة العدل السعودية خدمات إلكترونية عديدة ومهمة ومن أشهرها الاستعلام عن معاملة باستخدام رقم الطلب، حيث تمكن مواطني السعودية والمقيمين فيها من متابعة جميع المعاملات العدلية الخاصة بهم إلكترونيًا، وفيما يلي سوف نوضح ناجز استعلام عن معاملة برقم الطلب.

ناجز استعلام عن معاملة برقم الطلب

يمكن الاستعلام في منصة ناجز باستخدام رقم الطلب، وليس فقط رقم الهوية من خلال الخطوات التالية:

الذهاب إلى منصة ناجز الإلكترونية .

قم بالضغط على الأيقونة الخاصة بالخدمات الإلكترونية من خلال الصفحة الرئيسية.

من ضمن الخيارات الاستعلام عن معاملة برقم الطلب قم باختيارها.

قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة، وهي رقم الطلب ونوع الهوية ورقمها.

قم بإدخال رمز التحقق الذي يظهر أمامك.

الضغط على أيقونة استعلام.

بعد ذلك سوف تنتقل إلى الصفحة التي توجد فيها كافة البيانات التي تتعلق بالمعاملة.

طريقة الاستعلام عن طريق رقم التسجيل المدني 1444

تسعى وزارة العدل لتسهيل الخدمات لجميع أفراد ومواطني المملكة العربية السعودية، حيث أتاحت إمكانية الاستعلام برقم السجل المدني من خلال:

الذهاب لمنصة ناجز الإلكترونية .

قم بالذهاب إلى الأيقونة الخاصة بالخدمات الإلكترونية من خلال الصفحة الرئيسية.

قم باختيار الاستعلام عن معاملة برقم السجل المدني.

أدخل رمز التحقق الذي يظهر أمامك بدقة كبيرة.

وبعدها قم بالذهاب إلى أيقونة استعلام.

وبعد إتمام هذه الخطوات، سوف تنتقل إلى الصفحة التي تحتوي على كافة معلومات المعاملة.

ما تقدمه وزارة العدل من خدمات

تقوم وزارة العدل بتقديم مجموعة خدمات إلكترونية كبيرة منها:

فسخ وكالة إلكترونيًا: عندما يريد الوكيل أو الموكل أن يفسخ الوكالة، فسوف يمكنه فعل ذلك بسهولة إلكترونيًا.

تقديم طلب تنفيذ: يمكن لكافة مواطني السعودية والمقيمين فيها بتقديم طلب تنفيذ عن طريق منصة ناجز.

طلبات الإعسار: تعد من أهم الخدمات في المملكة العربية السعودية، والتي أتاحت وزارة العدل أداؤها إلكترونيًا من خلال منصة ناجز.

وبذلك نكون قد قمنا بتوضيح ناجز استعلام عن معاملة برقم الطلب، وكيفية أداء الاستعلام بسهولة وفي وقت قليل فقط ما عليك فعله، هو إتباع الخطوات التي ذكرناها وكتابة البيانات صحيحة وسوف تتمكن من معرفة المعاملة.