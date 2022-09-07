نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينزل حساب المواطن صفر 1444 سبتمبر 2022 عداد الدفعة 58 ورقم حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى ينزل حساب المواطن صفر 1444 – سبتمبر 2022، والساعة كم ينزل حساب المواطن بنك الراجحي، وما هو رقم حساب المواطن، كل هذه أسئلة يتم البحث عن إجابات لها عبر محرك البحث الشهير جوجل، لذلك نقدم لكم هذا المقال والذي يتضمن تغطية شاملة عن موعد صرف حساب المواطن سبتمبر 2022 الدفعة رقم 58، وكذلك طريقة ورابط الاستعلام عن نتائج الأهلية والاستحقاق بالإضافة إلى رابط التسجيل في حساب المواطن الجديد 2022 بعد فتح التسجيل فيه من جديد، كل هذا وأكثر ستجدونه في هذا المقال عبر موقعكم “ثقفني” وفي حال وجود أي استفسار أو سؤال نرجو إرساله في صندوق التعليقات وسنقوم بالرد عليه في أقرب وقت.

متى ينزل حساب المواطن صفر 1444

بقرار مبارك من جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز تم فتح باب التسجيل من جديد في البرنامج. بعد توقف دام سنين وبالتحديد منذ عام 2020 لم يتم قبول طلبات جديدة في البرنامج. لكن وبحس المسؤول والأب والقائد قرر الملك سلمان فتح التسجيل مرة أخرى نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم كلة خلال هذه الفترة. ويتم قبول الطلبات الجديدة وفق الشروط والضوابط المعمول بها سابقاً والتي سنتناولها في هذا المقال.

موعد صرف حساب المواطن سبتمبر 2022

كما هو متبع ومعلوم لجميع المستفيدين يتم صرف الراتب في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. ولا يتم تعديل أو تغيير هذا الموعد إطلاقاً إلا إذا صادف عطلة رسمية في المملكة. وقد صادف الصرف في هذا الشهر وصرف الدفعة 58 يوم السبت وهو عطلة رسمية لذلك تم تأجيل الصرف ليكون يوم الأحد القادم بتاريخ 15\01\1444 الموافق 11\09\2022.

عداد نزول حساب المواطن الدفعة 58

شروط استحقاق حساب المواطن

يشترط أن يكون المستفيد من الدعم سعودي الجنسية. كما يجب أن يكون مقيم داخل المملكة العربية السعودية. أن يكون من حاملي بطاقات التنقل. إذا كان المتقدم فرد فيجب أن يكون عمره 18 عام فأكثر وأن يكون ساكن في مسكن منفصل.

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رابط التسجيل في حساب المواطن 1444

التسجيل في البرنامج يكون عن طريق شبكة الانترنت بطريقة إلكترونية. في البداية يجب الدخول على رابط برنامج حساب المواطن الإلكتروني البوابة الإلكترونية للبرنامج eservices.ca.gov.sa. ويتم بعد ذلك إدخال البيانات والمستندات المطلوبة وتقديم الطلب.

رقم حساب المواطن

خصص البرنامج رقم مجاني للتواصل مع المستفيدين وللرد على استفساراتهم وكافة التساؤلات المتعلقة بالبرنامج. ويتم التواصل والاتصال بالبرنامج من خلال رقم (19912). وذلك من يوم السبت وحتى يوم الخميس من كل أسبوع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساءً.