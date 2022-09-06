نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وطريقة الاستعلام عن أعفاء بنك التسليف والإدخار في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن أعفاء بنك التسليف 1444, يعتبر بنك التسليف والادخار من اهم البنوك في المملكة العربية السعودية التي تقدم العديد من الخدمات المهمة للمواطنين حيث يسعى البنك إلى تقديم الكثير من القروض الاجتماعية للمواطنين محدودي الدخل مثل قرض الزواج وقرض الترميم وقرض الخاص بالأسرة وقرض المشاريع الصغيرة, كما يقوم بنك التسليف بتقديم خدمة طلب أعفاء للقروض, حيث يستطيع الأشخاص اللذين يتعثرون في السداد أو وفاه المقترض أو عدم أمكانية الوراثة من السداد تقديم طلب للحصول على الأعفاء من سداد الأقساط الشهرية, وسوف نقوم بتوضيح التفاصيل الخاصة بالأعفاء من القروض في هذا المقال.

خطوات طلب الأعفاء من بنك التسليف والادخار

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها من اجل الأعفاء من القروض من بنك التسليف وهى:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني لبنك التسليف والادخار. الدخول لقسم خدمات المواطنين واختيار إعفاءات التمويلات. كتابة رقم الهوية الشخصية الخاصة بالشخص الذي يريد الأعفاء من القروض. نقوم باختيار نموذج”أعفاء بنك التسليف”. أدخال البيانات الأساسية المطلوبة ثم الضغط على “إرسال”.

طريقة الاستعلام عن أعفاء بنك التسليف

من اجل الاستعلام عن أعفاء بنك التسليف يجب اتباع الخطوات الأتية:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني: وزارة المالية. التوجه إلى أيقونة “الخدمات الإلكترونية” ثم النقر على خدمة “الاستعلام عن أعفاءات القروض”. قراءة الشروط والأحكام الخاصة بخدمة الاستعلام جيدا ثم الموافقة عليها. النقر على أيقونة “الدخول إلى الخدمة” ثم انتظار التوجه إلى صفحة أدخال البيانات الأزمة للاستعلام عن الأعفاء. كتابة البيانات الأساسية المطلوبة وهى اسم المستفيد ورقم الهوية وتاريخ الميلاد ثم النقر على “بحث”. سيتم ظهور صفحة بيانات الأعفاء وهى نوع الأعفاء ورقم طلب الأعفاء وتاريخ تقديم الطلب ونسبة الأعفاء ومبلغ الأعفاء وحالة الطلب سواء كان مرفوض أو مقبول وأسباب الرفض إذا تم رفض الطلب.

شروط الأعفاء من القروض من بنك التسليف

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها من اجل الأعفاء من القروض واهم هذه الشروط: