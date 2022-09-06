نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على وظائف وزارة الدفاع 1444 وموعد انتهاء القبول في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة الدفاع السعودية بالإعلان عن وظائف شاغرة للجنسين وقدمت آلية التقديم على وظائف وزارة الدفاع إلكترونيًا وقد بلغ عدد المقاعد الشاغرة 3569 وظيفة في مختلف الأماكن بالمملكة وهناك العديد من التخصصات المطلوبة للعمل في جهات عدة من بينها مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض ومستشفيات القوات المسلحة بالخرج أما عن التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة الدفاع فهي وظائف إدارية ومساندة والخدمات الطبية المساندة وإدارة المستشفيات ووظائف أخرى وسوف نتعرف على رابط التسجيل في وظائف وزارة الدفاع وما شروط القبول المطلوبة.

التقديم على وظائف وزارة الدفاع

للالتحاق بالوظائف الإدارية لا بد من الحصول على السيرة الذاتية وتقديم البيانات والمعلومات المطلوبة أما عن رابط التقديم على وظائف وزارة الدفاع فهو كما يلي:

الدخول إلى موقع الخدمات الطبية وزارة الدفاع السعودية.

الدخول إلى الوظائف الشاغرة ثم إدخال البيانات المطلوبة بعد اختيار الوظيفة.

كتابة كود التحقق والبيانات الشخصية ومعلومات التواصل.

إرسال السيرة الذاتية.

النقر على التقديم الآن.

شروط القبول في وظائف وزارة الدفاع

هناك العديد من الشروط المطلوبة للقبول في الوظائف الخاصة بالوزارة ومن بين تلك الشروط ما يلي:

الحصول على الجنسية السعودية أو ستكون الأولوية فقط لهم.

الإقامة الدائمة داخل المملكة.

حسن السير والسلوك، وألا يكون المتقدم قد تم فصله من أحد الوظائف.

اجتياز المقابلة الشخصية والحصول على القبول المبدئي.

الحصول على مؤهل دراسي يتناسب مع طبيعة الوظائف المتاحة.

موعد انتهاء التسجيل في وظائف وزارة الدفاع

خلال الفترة الماضية فتحت الوزارة باب التسجيل في الوظائف المتاحة، وأكدت على أن آخر موعد للقبول سيكون يوم 30 من شهر سبتمبر 2022 الجاري لذا ينبغي المبادرة في التسجيل في كافة التخصصات المطلوبة منها التخصصات الطبية وتخصصات التمريض والتعليم الصحي والصحة العامة، كما أكدت على حاجتها إلى موظفين في صيانة الطائرات وطيارين ومتخصصين في إدارة المستشفيات وعند زيارة الموقع الإلكتروني للتسجيل يمكن التعرف على كافة الأماكن التي تحتاج إلى موظفين من الذكور والإناث ومعرفة المزيد من التفاصيل عن شروط القبول في وظائف وزارة الدفاع للخدمات الطبية في السعودية خلال الوقت الحالي.