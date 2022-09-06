نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط القبول في وظائف وزارة الدفاع وكيف التسجيل؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح القبول في وظائف وزارة الدفاع متوفر للعديد من المؤهلات التعليمية ويمكن التعرف على التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة الدفاع بعد الدخول إلى رابط وزارة الدفاع التجنيد الإلكترونية وإرسال السيرة الذاتية بعد اختيار الوظيفة، وقد ذكرت الوزارة إلى أن هناك وظائف للنساء وأخرى للذكور، وتقبل الكفاءات المميزة من أجل العمل في إدارة الخدمات الصحية التابعة لها في العديد من الأماكن في السعودية ويتم استخدام رابط التقديم على وظائف وزارة الدفاع لإرسال الطلب.

القبول في وظائف وزارة الدفاع

هناك جهات عديدة تحتاج إلى موظفين جُدد حاصلين على تخصصات علمية مختلفة وذلك للعمل في كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية ومستشفى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران بالإضافة إلى حاجة مستشفيات القوات المسلحة بالطائف أو مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة ومن أجل القبول في وظائف وزارة الدفاع لا بد من توافر الشروط التالية:

تقبل الوزارة حملة الجنسية السعودية وتعطيهم أولوية القبول في المقاعد الشاغرة.

التسجيل من خلال المنصة الموحدة للتوظيف التابعة للوزارة.

إرسال السيرة الذاتية على أن تكون متضمنة للخبرات والدورات التأهيلية التي حصل عليها المتقدم.

ينبغي ألا يكون المواطن المتقدم حاصل على وظيفة في القطاع الحكومي بالفعل.

المؤهل الدراسي للمواطن المتقدم ينبغي أن يكون مناسبًا لطبيعة الوظيفة.

كيف التسجيل في وظائف وزارة الدفاع لجميع المؤهلات 1444؟

يمكن التقديم على وظائف وزارة الدفاع الجديدة عن طريق تسجيل الدخول إلى موقع الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة ثم الانتقال إلى منصة التوظيف للتعرف على الوظائف الشاغرة والبدء في إنشاء السيرة الذاتية لإرسالها قبل أن ينتهي التسجيل خلال نهاية الشهر الجاري، وعند القبول سيحصل المواطن المتقدم على إشعار من خلال الجوال المسجل في الموقع أو من خلال تسجيل الدخول مرة ثانية إلى الموقع.

التخصصات المطلوبة في وزارة الدفاع

بلغ عدد الوظائف الشاغرة 3569 وظيفة للرجال والنساء من أجل الالتحاق بالمنشآت التابعة للوزارة للتخصصات الصحية والإدارية وكافة التخصصات الطبية وصيانة الطائرات كما يمكن الالتحاق بأحد الوظائف الخاصة بإدارة الجهات الطبية مثل المستشفيات والمراكز الصحية المنتشرة في كافة الأنحاء.