نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الرخصة المهنية للمعلمين, يعتبر اختبار الرخصة المهنية للمعلمين اختبار تقوم به هيئة التعليم والتدريب في السعودية لاختبار مستوى كفاءة المعلميين وذلك من اختيار المعلم الأفضل والمؤهل للعمل في الوظيفة فهي وسيلة لرفع مستوى أداء المعلميين ومهاراتهم وكفاءتهم ويكون الاختيار عبارة عنن اختبار تربوي عام ويمكن لجميع المعلمين التقديم فيه واختبار أخر تخصصي يناقش مفاهيم التخصص, أعلنت هيئة التعليم والتدريب في السعودية عن بدا التسجيل المعلميين لاختبار الكفايات وإصدار الرخصة لهذا العام وفيما يلي سوف نستعرض كافة تفاصيل الرخصة المهنية في هذا المقال.

شروط الحصول على الرخصة المهنية

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها للتسجيل في اختيار الرخصة المهنية, اهم هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم من الخرجيين أو سيتخرج قريبا من الجامعة.

يجب على المتقدم التسجيل في نظام الرخصة المهنية من اجل الحصول على الرخصة التي تكون صلاحيتها 3 سنوات.

حصول المتقدم في اختبار الكفايات على درجة تتراوح من 50 إلى 69 للحصول على رخصة المعلم الممارس.

يجب أن يحصل المتقدم على درجة تتراوح من 70 إلى 79 للحصول على رخصة معلم متقدم.

نجاح المتقدم في اختبار الرخصة المهنية بدرجة اكثر من 80 لللحصول على رخصة معلم خبير.

على المتقدم التواجد في قاعات الاختبار في المكان والميعاد المحدد.

الالتزام بالزي الرسمي عند الحضور والجلوس في المقعد المخصص للاختبار.

طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية

يمكن للمتقدمين التسجيل في الرخصة المهنية عبر مركز قياس وذلك باتباع الخطوات الأتية: