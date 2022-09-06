نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حجز تذاكر العودة للرياض بمنصة ticketmx في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز تذاكر العودة للرياض، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن رابط حجز تذاكر العودة للرياض من أجل حضور الفاعليات الخاصة به، فقد وفر الموقع الإلكتروني تيكت ميكس، خدمة حجز الفاعليات التي تتم بالمنطقة بجوار بوليفارد بمدينة الرياض سيتي، التي تعد من المناطق المميزة بالمملكة، التي تحتوي على عدد كبير من المهرجانات والحفلات والفعاليات الأخري الهامة التي يهتم بها العديد من الجمهور بمدينة الرياض، لذلك سوف نوفر لكم طريقة حجز التذاكر وبشكل إلكتروني للجمهور سواء كان ذلك للسعوديين أو المقيمين والزوار من السياح، واليكم رابط حجز تذاكر العودة للرياض.

حجز تذاكر العودة للرياض

يتم حجز تذاكر العودة للرياض عن طريق منصة تيكت، علي أن يتم الحجز بواسطة حساب كل شخص على موقع تيكت، ويتم إنشاء حساب من أجل حجز التذاكر من خلال الخطوات التالية:

يجب الدخول إلى المنصة الإلكترونية التالية: تيكت ميكس.

الضغط علي تسجيل جديد.

ملء البيانات المطلوبة مثل البريد الإلكتروني وتأكيده مرة أخري.

إدخال كلمة المرور ثم تأكيدها.

إدخال الاسم كاملاً وتحديد الجنس وإدخال رقم الجوال.

يجب أن يتم تسجيل تاريخ الميلاد والجنسية ومحل الإقامة.

الموافقة على الشروط الخاصة بالتسجيل في المنصة والضغط على تسجيل.

ثم تسجيل دخول المنصة والضغط علي تبويب (حجز التذاكر).

يجب أن تحديد عدد الحضور للفاعلية ثم استكمال عملية السداد.

الضغط علي تأكيد الحجز.

شروط الحضور بفعاليات العودة للرياض

يتم الحضور في جميع فعاليات العودة للرياض، وفق شروط وأحكام عامة يجب أن تتوافر في جميع الأفراد الراغبين في الدخول، ومنها ما يلي: