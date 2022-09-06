نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل استحقاق الدعم… موعد استحقاق الدعم السكني للمستفيدين 1444 وكيفية الاستعلام عنه في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم المستفيدين من الدعم السكني بالبحث عن موعد نزول الدعم لمستحقيه للعام 1444، والذي تقوم بصرفه وزارة الإسكان السعودية، حيث يتم صرف هذا الدعم إلى المنتفعين بالضمان الاجتماعي، وذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة في ​​في المملكة السعودية، كما أطلقت وزارة الإسكان، بالمملكة، مبادرة البيت الحر، والتي توفر للمواطن إمكانية امتلاك مسكن خاص وفقًا لشروط المبادرة، ومن خلال هذا التقرير سوف نستعرض موعد الدعم السكني، وكيفية الاستعلام عنه.

برنامج الدعم السكني

يأتي برنامج الدعم السكني ضمن البرامج الاجتماعية التي تطلقها الحكومة السعودية لدعم المواطنين، وذلك من خلال صندوق التنمية العقارية، والذي تتلخص أهدافه في منح دعم مالي للمستحقين، شهريًا، لشراء مساكن خاصة تليق بهم.

كما يُعد الهدف الرئيسي من برنامج الدعم السكني في المملكة، هو رفع نسبة الملكية العقارية للمواطنين بالمملكة بنسبة 70%، وتنفق الحكومة السعودية في هذا الشأن ما يزيد عن 670 مليون ريال شهريًا.

موعد نزول الدعم السكني لعام 1444

يقوم صندوق التنمية العقارية بتحديد موعد الدعم السكني بالتاريخ الميلادي، وقد تم وضع قيمة الدعم السكني، بحساب المستحقين، يوم الخميس الموافق 24 من ذي القعدة 1443، الموافق ميلاديًا 23 يونيو 2022؛ حيث أن التاريخ الرسمي لصرف الدعم السكني، وهو 24 يونيو، صادف يوم الجمعة، العطلة الأسبوعية الرسمية بالمملكة؛ لذا تم تقديم موعد الصرف إلى الخميس.

كما تم إطلاق الدعم السكني عن شهر ذي الحجة، يوم الأحد الموافق 25 من ذي الحجة 1443، والموافق ميلاديًا 24 يوليو 2022، الموعد الرسمي الشهري لصرف الدعم، وكان هذا هو آخر شهر للدعم السكني بالعام الماضي.

أما عن العام الجديد، فقد تم صرف الدعم السكني لشهر المحرم 1444، أمس الأربعاء الموافق 26 من محرم، وميلاديًا يوافق 24 أغسطس.

كيفية الاستعلام عن موعد الدعم السكني 1444

يمكن للمستفيدين من الدعم السكني بالمملكة، الاستعلام عن موعد نزول الدعم، وذلك باتباع ما يلي: