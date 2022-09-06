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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدعم الريفي للنساء1444… إليكم كافة الشروط وخطوات التسجيل تفصيليا في المقال التالي
عمر شويل - جدة يسعى الكثير من النساء في المملكة السعودية لمعرفة شروط وطريقة التسجيل في الدعم الريفي للمرأة 1444، والذي تقدمه وزارة البيئة السعودية بصفة مستمرة للأسر الفقيرة والمحتاجين وصغار المزارعين، حيث يتم صرف هذا الدعم شهريًا لمستحقيه، ويهد الدعم الريفي أحد أهم أشكال الدعم الذي تقدمه المملكة لمواطنيها الذين تنطبق عليهم الشروط، وسوف نوضح، من خلال هذا المقال، كافة التفاصيل حول الدعم الريفي.
شروط حصول المرأة على الدعم الريفي 1444
حددت الحكومة السعودية، متمثلة في وزارة البيئة، مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المرأة لكي تحصل على الدعم الريفي 1444، وهي كالتالي:
- أن المتقدمة للتسجيل في الدعم الريفي سعودية الجنسية.
- ألا تكون المستفيدة من الدعم الريفي تستفيد من إحدى برامج الدعم السعودية الأخرى.
- كما يجب أن يكون لدى السيدة، المستفيدة من الدعم الريفي، حساب بنكي نشط وساري حتى يتم إيداع مبلغ الدعم الشهري فيه.
- كذلك ألا يكون عمر المتقدمة للدعم الريفي أقل من 21 سنة.
- أن يكون لدى المستفيدة من الدعم بطاقة تنقل.
- أيضًا ألا يكون للمستفيدة عمل تتقاضى منه راتب، سواءً بالقطاع الخاص أو الحكومي في المملكة.
خطوات تسجيل المرأة في الدعم الريفي 1444
يمكن لأي امرأة تنطبق عليها شروط الدعم الريفي، التقدم بالتسجيل لطلب الدعم، وذلك من خلال منصة ريف على الإنترنت، ويتم التسجيل بالخطوات التالية:
- الدخول على منصة ريف.
- ثم النقر على “تسجيل الدخول“، ومن ثم على “حساب جديد“.
- بعد ذلك ينبغي إدخال كافة البيانات اللازمة داخل الحقول المخصصة لها، ومنها: رقم المحمول، ورقم الهوية، ورمز المرور.
- التحقق من صحة البيانات المدخلة، ومراجعتها، ثم تأكيد إنشاء الحساب الجديد.
- بعد ذلك يجب تسجيل الدخول على الحساب الجديد الذي أنشأته، ثم اختيار “دعم ريفي للنساء“.
- إدخال البيانات المطلوبة، بالإضافة إلى رفع المستندات اللازمة على المنصة برفقة الطلب.
- النقر على “تنفيذ“.
- بعد مراجعة الطلب المقدم، سوف يتم الرد على مقدمه، وذلك برسالة نصية عبر هاتفه المحمول، تفيد قبول أو رفض طلبه، وفي حالة الرفض يتم توضيح الأسباب.
- وفي حالة قبول الطلب يمكن للسيدة الحصول على قيمة الدعم، في موعده المحدد شهريًا، من خلال حسابها البنكي.
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