نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف احصل على تمويل شخصي البنك الراجحي والشروط المطلوبة؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف احصل على تمويل شخصي البنك الراجحي وذلك بعد أن قدم البنك العديد من الشروط المطلوبة لقبول المواطنين في برامج التمويل الجديدة، ومن بينها شروط تمويل الراجحي الجديد 1444 للمتقاعدين والعاملين في القطاعات الحكومية والخاصة، ويمكن استخدام حاسبة التمويل الشخصي لمعرفة هامش الربح التنافسي أو التعرف على قيمة الدفعات الشهرية التي ينبغي سدادها إلى البنك بعد القبول في برنامج قرض شخصي سريع من الراجحي.

كيف احصل على تمويل شخصي البنك الراجحي

يوفر المصرف الراجحي العديد من البرامج التمويلية من بينها التمويل الشخصي الجديد وعن كيف احصل على تمويل شخصي البنك الراجحي فهو يحتاج إلى توافر العديد من الشروط منها شرط الجنسية والعمل، وأيضًا:

ضرورة الحصول على وظيفة مناسبة في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو أن يكون المتقدم من المتقاعدين الحاصلين على رواتب من مؤسسة التقاعد.

الراتب للمقيم ينبغي ألا يكون أقل من خمسة آلاف ريال سعودي للقبول بينما المواطن تم تحديد الحد الأدنى للراتب له بقيمة ألفين ريال سعودي.

ينبغي حصول المتقاعد على راتب لا يقل عن 1900 ريال سعودي للقبول.

السن لا يكون أقل من الثامنة عشر والمقيم ينبغي ألا يكون سنه أقل من 23 عام.

الحصول على وظيفة في أحد القطاعات المعتمدة لدى البنك.

المتقاعد لا بد ألا يكون يزيد سنه عن 75 سنة عند سداد القسط الأخيرة بينما الموظف لا يزيد سنه عن 60 سنة عند سداد القسط الأخير.

فتح حساب لدى البنك الراجحي السعودي.

مستندات تمويل الراجحي الجديد 2022

أنا عن الأوراق التي يتعين تقديمها إلى المصرف لاستلام قيمة التمويل والموافقة على الطلب فهي كما يلي:

نسخة وأصل من بطاقة الهوية الوطنية للمواطن، وصورة من إقامة العميل إذا كان من المقيمين.

شهادة التعريف بالراتب الصادرة من جهة العمل.

شهادة تثبيت الراتب مُدرج بها قيمة الصافي والبدلات.

والحصول على نموذج طلب التمويل وتقديمه إلى أحد فروع البنك الراجحي والانتظار لحين مراجعة الطلب، ويمكن زيارة موقع البنك الراجحي أو تطبيق الراجحي الذكي لمزيد من المعلومات عن البرامج التمويلية الجديدة منها عروض التمويل الشخصي.