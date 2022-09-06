التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2023 tpl.etec

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عمر شويل - جدة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2023 من أبرز الموضوعات التي تصدرت محركات البحث اليومية في المملكة العربية السعودية خاصةً بعدما أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب على بدء التسجيل في موقع الرخص وهو المرقع الخاص بالتقدم لاختبارات الرخصة المهنية والذي يعد أحد أهم الاختبارات التي تطلقها هيئة تقويم التدريب والتعليم السعودية، حيث يختبر قدرة وكافئة المعلمين التربوية والتعليمية التي تمكنه من مزاولة مهنة التعليم في المؤسسات التعليمية بالمملكة، حيث ينقسم الاختبار إلى قسمين الأول اختبار تربوي يستهدف كافة المعلمين والثاني اختبار تخصصي يهدف إلى قياس البنية التعليمية الأساسية للمعلم في مجال دراسته من أجل النهوض بالعملية التعليمية ورفع مستوى جودة التعليم، وفيما يلي سنتناول بالتفصيل مواعيد وخطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2023.

التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2023

نظراً لأن المعلم أحد أهم الأعمدة التي تقوم عليها العملية التعليمية بأكملها لذلك تسعى وزارة التربية والتعليم السعودية إلى التأكد من امتلاكه للمهارات والقدرات والخبرات المناسبة التي تمكنه من مهنته وتجعله ناجحاً في أداء مهنة التعليم وأداء رسالته تجاه طلابه.

لذلك قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بعقد اختبار لمنسوبي وزارة التعليم الراغبين في الحصول على الرخصة لمزاولة المهنة بشكل قانوني، ومن ثم قامت بنشر رابط التسجيل اختبار الرخصة المهنية للمعلمين2023 موضحهً مواعيد وطريقة التسجيل والتي تتمثل في النقاط التالية:

في البداية قم بزيارة الموقع الإلكترونيّ لمركز قياس.

بعد ذلك قم بفتح الملف الخاص بالمستفيد ومن ثم تسجيل الدخول إلى الحساب، أو إنشاء حساب جديد.

عند الانتهاء من عملية تسجيل الدخول قم بالضغط على أيقونة “ الاختبارات المتاحة للتسجيل “.

“. ومن ثم قم بالنقر على زر “ اختبار كفايات المعلمين “

“ ثمَّ اضغط على أيقونة “ تسجيل “.

“. تسجيل كافة البيانات والمعلومات الشخصية المطلوبة.

بعد ذلك قم بالإطلاع على الشروط والملاحظات الخاصة بالاختبار، ومن ثم قم بالموافقة على الشروط والأحكام.

ثم اضغط على زر “ التالي “.

“. في الخطوة التالية قم بتحديد مقر الاختبار المناسب لك.

بعد ذلك قم بتحديد الموعد المناسب للتقدم لاختبار الرخصة المهنية للمعلمين.

ثم قم بتحديد وسيلة الدفع المناسبة (نظام سداد، بطاقة الائتمان، بطاقة مدى).

وأخيراً قم بمراجعة كافة البيانات والخطوات السابقة ومن ثم قم بالنقر على زر “إرسال“.

عند الانتهاء من اتباع كافة الخطوات السابقة تكون قد انتهيت من التسجيل في الاختبار بنجاح، وفيما يلي ذلك ستقوم هيئة تقويم التعليم والتدري بالبدء في مراحل إصدار رخصة مهنية للمعلم حيث تبدأ بتسجيل المتقدمين في الاختبارات، ومن ثم عقد اختبارات التخصصي والعام، وأخيراً إعلان نتائج الاختبار واستخراج الرخصة للمتقدمين الذين تمَّ اجتيازهم لاختباري الكفايات وإصدار الرخصة المهنية لهم.

ما هي شروط إصدار الرخصة المهنية للمعلمين؟

أرفقت هيئة تقويم التعليم والتدريب الشروط اللازم توافرها في المتقديمن بطلب للتسجيل في موقع قياس للحصول على وثيقة الرخصة للمهنية، وقد جائت هذه كما هو موضح بالأسفل:

أولاً ضرورة حصول المتقدم على الجنسية السعودية.

الحصول على المؤهل العلمي المطلوب أي يكون المتقدم من الخريجين أو متوقع تخرجه قريبًا.

يشترط للحصول على رخضة معلم ممارس تحصيل درجة تتراوح ما بين 50 إلى 69 في اختبار الكفايات.

كما يجب الحصول على درجات تتراوح بين 70 إلى 79 في اختبار الرخصة المهنية لإصدار رخصة معلم متقدم.

وفي حالة الرغبة في الحصول على رخصة معلم خبير لابد من الحصول على درجة تزيد عن 80.

ضرورة التسجيل عبر الموقع الرسمي قياس للحصول على الرخص المهنية.

يجب الجلوس في المقعد المخصص للمتقدم في القاعة.

بالإضافة إلى الالتزام بالزي الرسمي عند الحضور للقاعة.

كما يشترط الحصول على سنوات خبرة لكل مستوى من مستويات الرخصة المهنية كما موضح فيما يلي:

مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2023

تم فتح باب قبول طلبات التسجيل من قبل المعلمين في المملكة العربية السعودية سواء الرجال أو النساء للتقدم لاختبارات الرخصة العام والتخصصي وفيها يلي مواعيد التسجيل:

نوع الاختبار مواعيد التسجيل للرجال مواعيد التسجيل للنساء اختبار الرخصة المهنية العام يبدأ يوم 29 أغسطس 2022م وينتهي يوم 8 أكتوبر 2022م يبدأ يوم 5 سبتمبر 2022م وينتهي يوم 8 أكتوبر 2022م اختبار الرخصة المهنية التخصصي يبدأ يوم 29 أغسطس 2022م وينتهي يوم 26 نوفمبر 2022م يبدأ يوم 5 سبتمبر 2022م وينتهي يوم 8 أكتوبر 2022م

مدة صلاحية الرخصة المهنية

كثيراً ما يتساءل العديد من المعلمين السعوديين الحاصلين على الرخصة المهنية عن مدة صلاحية هذه الرخصة، لذلك أعلنت هيئة تقويم التدريب والتعليم في المملكة العربية السعودية أن الرخصة صالحة للعمل بها لمدة خمس سنوات فقط من وقت ظهور نتيجة الاختبار.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلومات حول طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444، كما تناولنا بالتفصيل الشروط الأساسية وكذلك موعد انتهاء التقديم في الموقع، في حالة وجود أي استفسارات قم بتوضيح استفسارك في صندوق التعليقات أسفل المقالة.