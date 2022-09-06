احصل على قرض سداد المديونية يصل 2 مليون ريال بدون كفيل وإجراءات ميسرة

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عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير من مواطني المملكة عن أفضل عروض التمويل الشخصي لسداد المديونية، ويلجأ البعض منهم للتوجه إلى البنوك والشركات داخل المملكة للحصول على أفضل أنواع العروض، وليس عليك الآن البحث الطويل فسوف نقدم لك أفضل العروض التمويلية المقدمة للأفراد من قبل أقوى وأفضل الشركات السعودية والبنوك داخل المملكة، وسوف تحصل على قرض سداد المديونية بأطول فترة سداد ومزايا متنوعة وتناسب الجميع، ويكون هذا القرض متاح للشباب والمتقاعدين من السعوديين والمقيمين داخل المملكة بهامش ربح تنافسي.

قرض سداد المديونية

يوفر لك بنك الراجحي أفضل وأقوى برنامج تمويلي لسداد المديونية، قرض سيارة يصل 2 مليون ريال، ويكون م ناسب لجميع الأفراد من المواطنين السعوديين والغير سعوديين، وسوف تحصل على مبلغ يصل إلى 2 مليون ريال بدون كفيل، وفترة سداد تصل حتى 60 شهرا، ويقدم التمويل لجميع الأفراد من الشباب أو المتقاعدين أو العملاء الموشكين على التقاعد، ويوجد إمكانية للسداد في أي وقت مبكر بدون أي أشتراطات، كما متاح لك أن تحصل على الخدمات التمويلية الأخرة والعروض التمويلية المتوفرة لدى بنك الراجحي.

شروط قرض سداد المديونية

يجب أن يكون المتقدم لطلب القرض سعودي الجنسية أو مقيم لدى المملكة العربية السعودية.

يكون على رأس العمل أي موظف بأي من القطاعات الحكومي أو الخاص.

الراتب الشهري يبدأ من 4000 ريال.

يكون العمر للمواطنين يبدأ من 18 عاما.

لا يقل عمر المقيمين عن 23 عاما.

كما يجب أن يكون العميل موظف لدى أحد الجهات المعتمدة للبنك.

ومع أخر قسط لسداد القرض يكون عمر العميل لا يزيد عن 75 عاما، وللموظفين لا يتخطى 60 عاما.

طريقة التقديم لطلب قرض سداد المديونية

يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي، شروط التسجيل في بنك الراجحي، ويتم تقديم المستندات والأوراق المطلوبة، صورة من الهوية الوطنية، أو الإقامة للمقيمين وتكون بجواز السفر، وتعريف الراتب وخطاب تحويل الراتب، ومليء نموذج طلب الحصول على التمويل لسداد المديونية، وذلك بإجراءات ميسرة، كما يمكنك أن تقم بفتح حساب لدى مصرف الراجحي لتحصل على المزيد من العروض والخدمات الأخرى، والتمويلات المتنوعة حيث أنه يوفر أقوى التمويلات في المملكة لمساعدة السعوديين والغير سعوديين من الحصول على المبلغ التمويلي الذي يوفر لهم فرصة للحصول على كل ما يحتاجون إليه.