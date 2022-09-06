نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصى بدون تحويل راتب بنك الراجحي للسعوديين والمقيمين بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي بدون تحويل راتب، هو من اهم الخدمات المصرفية التي دائما ما يتم البحث عنها من خلال محركات البحث جوجل، ويعتبر اهم البنوك التي تقدم هذه الخدمة هو مصرف الراجحي والذي دائما ما يقوم بتقديم عدد من المميزات الهامة لكل القروض التي يقدمها، ويعتبر تمويل شخصي بنك الراجحي احد اهم التمويلات المقدمة من البنك، ويقوم الراجحي بتقديم خدمات لجميع الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية سواء مواطنين أو مقيمين،وتتمثل هذه الخدمات في قروض مميزه منها تمويل شخصي فورى من مصرف الراجحي، ويتميز البنك بسهولة الاجرائات الخاصة بالحصول على القرض وأيضا فترة سداد كبيره تصل إلى 6 سنوات، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على احد اهم الخدمات المقدمة من مصرف الراجحي وهى تمويل شخصي بدون تحويل راتب.

تمويل شخصي بدون تحويل راتب

من اهم قروض بنك الراجحي التي تقدم على جميع المستفيدين هو تمويل شخصي الراجحي، وهناك أيضا قروض تقدم من اجل الزواج أو شراء منزل أو سياره، كل هذه القروض تقدم من خلال تمويل الراجحي الجديد، وأيضا من مميزات البنك هو تطور الخدمات الإلكترونية لديه مثل حاسبة التمويل الشخصي مصرف الراجحي، ومن خلال هذه الخدمات يمكن لأي عميل معرفة قيمة القرض والأقساط المتبقية، وقام البنك بفرض عدد من الشروط لكل من يريد الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل راتب، وسوف نتعرف على كل هذه الشروط من خلال السطور القادمة.

شروط الحصول على تمويل شخصي مصرف الراجحي

لا يشترط أن يكون طالب القرض سعودي الجنسية.

عمر المتقدم لا يقل عن 25 عام ولا يزيد عن 55 عام عند سداد اخر قسط.

طالب القرض لا يقل راتبه الشهرى عن 2000 ريال سعودي.

خطوات التقديم على تمويل الراجحي

أولا تقوم بالدخول على الموقع الرسمي لمصرف الراجحي.

قم بتقديم نسخه مصوره من بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين، أو الإقامة للمقيمين.

قم بتقديم صوره من المؤهل الدراسي.

تقديم خطاب من مكان العمل به المسمى الوظيفي والراتب الشهرى.

يقدم البنك خدمة الاستعلام عن أنواع القروض المقدمة والاستفسار عن أي شئ خاص بهذه القروض.

أمكانية استخدام الحاسبة التقديرية للتعرف على قيمة القرض وقيمة القسط.

حاسبة تمويل بنك الراجحي

يستطيع أي عميل معرفة قيمة القرض والأقساط المتبقية من خلال خدمه مميزه يقدمها بنك الراجحي ألا وهى حاسبة تمويل بنك الراجحي، وتعتبر هي خدمه إلكترونية هامه يقدمها مصرف الراجحي لجميع عملائه للتعرف على قيمة الأقساط المتبقية والقرض وهى كالتالي.

يمكن لا مستفيد معرفة قيمة التمويل أو القسط الشهرى من مصرف الراجحي، من خلال رابط تمويل الراجحي بالمملكة.

بعدها يقوم الشخص المستفيد بتحديد القطاع الذي يعمل فيه سواء قطاع عام أو خاص.

اكتب إجمالي الراتب الخاص بك، وكتابة أي مبلغ يتم دفعه في أماكن اخرى شهريا.

اكتب السن الخاص بك.

اختار المدة التي تريد بها تسديد الأقساط، ثم انقر على حساب التمويل.

مميزات تمويل بنك الراجحي

هناك عدد من المميزات التي يقدمها بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية لكل عملاء البنك الراغبين في الحصول على تمويل شخصي مصرف الراجحي وهى كالتالي.

لا يتم فرض التزامات تكون طويلة الأجل ضد المقترض.

يتم تحويل التمويل مباشرة لحساب العميل.

تيسير توثيق عملية التمويل.

الإسراع في معالجة أي مشاكل تواجه العميل خلال فترة السداد.

مطابقة التمويل لأحكام الشريعة الإسلامية.

تسهيل فترات السداد، بحيث تتناسب مع كافة احتياجات العملاء.

إعفاء بنك الراجحي الجديد

يقدم بنك الراجحي خدمة جديده وهى إعفاء بنك الراجحي الجديد حيث أنها خدمه كبيره جدا تقدم لكل عملاء البنك من المتعثرين الغير قادرين على دفع بقيه الأقساط، وهذا يعتبر احد اهم الخدمات المقدمة من الراجحي حيث نجد أن هناك فئه كبيره من عملاء البنك بعد الحصول على القروض لا يستطيعوا دفع بقيه الأقساط المتبقية وجاء مصرف الراجحي بأعفائهم من هذه الأقساط المتبقية.