نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام مصروف MASROOF لطلبة المدارس بالقطاع الخاص في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام مصروف لطلبة المدارس، فقد أعلنت شركة تطوير لتقنيات التعليم بالمملكة العربية السعودية شركة تيتكو بالسعودية، عن إطلاق خدمة مصروف، حيث تم توفير عدد من الخدمات المختلفة للكثير من طلاب المدارس بالقطاع الخاص، من خلال سوار إلكتروني يرتديه جميع الطلاب، من أجل تسهيل وترتيب إجراءات الشراء وعمليات الدفع للمقصف وللمبيعات الخاصة بالمدرسة، علاوة علي ذلك القدرة علي التواصل مع أولياء الأمور، بما يسهل من ضبط الحضور والانصراف لكافة الطلاب المقيدين بالعملية التعليمية خلال الدوام المدرسي، كما يتضمن النظام الجديد أربع تطبيقات كاملة من أجل خدمة الطلاب، وسوف نتعرف في التفاصيل التالية إلى نظام مصروف لطلبة المدارس.

نظام مصروف لطلبة المدارس MASROOF

يعد نظام مصروف لطلبة المدارس مقسم إلى 4 تطبيقات وهي كالآتي لجميع الطلاب بالمراحل التعليمية في المملكة:

فيما يخص تطبيق ولي الأمر، فسوف يعتمد على قيام ولي الأمر بشحن رصيد الطالب بعد أن يتم الاتصال بجهاز ولي الأمر عن طريق الفيزا، الذي يعمل على تحديد المصروف النقدي الأسبوعي أو المصروف الشهري لكل طالب، وتحديد نوعية الأطعمة، إضافة إلى ذلك العمل علي تنظيم المواعيد الخاصة بوجبات الطلاب وفق النظام الغذائي الذي يرغب به، ثم أن هذا التطبيق يعمل علي نقل أشارات في حالة دخول الطفل وخروجه من المقر المدرسة ومعرفة التفاصيل الخاصة بركوب الطفل إلى الحافلة والنزول منها، مع سهولة أن يتم دفع الرسوم الخاصة بالأنشطة بشكل إلكتروني.

تطبيق المقصف الذي يمنح كل طالب إمكانية شراء الوجبات من خلال المقصف عن طريق السوار من خلال تقنينها على موظف المقصف.

تطبيق الحضور، الذي يساعد علي معرفة المكان الخاص بالطالب عن مسح السوار خلال الدخول أو الخروج من المدرسة عبر جهاز الاستشعار المتوفر عند البوابة.

تطبيق الحافلة التي بدورها تعمل على إرسال إشعار في بداية ركوب الأطفال للحافلة، ومنح إشعار يفيد باقتراب الحافلة من مقر المنزل والوصول إلي البيت.

شركة تيتكو

استهدفت شركة “تيتكو” عدد ما يقرب من 84 ألف طالب وطالبة من أجل استخدامها خلال العام الدراسي، وفق عدد من الأفكار المبتكرة التي لاقت قبولاً واهتماماً كبيراً في جميع مناطق المملكة، ويرتبط نظام “مصروف” بعدد حسابين بالموقع الإلكتروني، اللذان يسهمان بشكل أساسي في ربط المدرسة بكل طالب ومساعدتها من اجل مزامنة المعلومات بالنظام، والحسابان هم حساب المدرسة وحساب المقصف.