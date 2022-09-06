نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مساعدات بالمملكة بدون مقابل… تفاصيل الحصول على مساعدات مالية وسيارة وسكن من مؤسسة الوليد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعى المؤسسة الخيرية التابعة لـ الوليد بن طلال لمساعدة أكبر قد من المحتاجين، والمواطنين الراغبين بمساعدات مادية أو سيارة وسكن كذلك، وكان مبدأ عمل المؤسسة الخيرية هي المساعدة وفعل الخير، وقد نجحت في مساعدة مئات المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، ولأن التساؤلات تتزايد على محركات البحث حول طريقة التقديم وشروط الحصول على مساعدات المؤسسة، فقد قمنا بعمل هذا المقال التوضيحي لتزويدكم بكافة المعلومات الهامة حول الأمر، فتابعوا للتفاصيل. طريقة التقديم على موقع المؤسسة الرسمي في البداية يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لـ مؤسسة الوليد بن طلال للمساعدات الإنسانية.

وبعد الدخول يجب تسجيل كلٍ من البريد الإلكتروني، وكذلك الرقم السري أو كلمة المرور.

وإن لم يكن لدى الراغب في التقديم حساب مسبقًا، يتم تسجيل كافة البيانات المطلوبة للتسجيل، مع التأكد من صحتها تمامًا.

ومن ثم إدخال طلب جديد، مع تحديد نوع المساعدة المطلوبة سواء كانت مالية أو سكن أو سيارة، وبعدها يتم حفظ الطلب.

بعد ذلك يتم اختيار أيقونة “تسجيل من خلال الشخص المستفيد”، وحينها ستظهر صفحة بها الكثير من الخانات الفارغة، فـ يجب ملء جميعها بـ البيانات الخاصة بالمتقدم.

وتكون البيانات الواجب كتابتها بتلك الخانات كالآتي: الاسم رباعي للمتقدم على الطلب، مع كتابة رقم الهوية الخاصة، ثم رقم هاتفه الخاص للوصول له بسهولة، وإن توافر بريد إلكتروني يتم كتابته، ثم إدخال حسابه الخاص على تويتر للتواصل معه.

وبعد ذكر البيانات السابق ذكرها والتأكد من صحتها يتم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول، ثم النقر على تنشيط الحساب.

وبعد ذكر البيانات السابق ذكرها والتأكد من صحتها يتم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول، ثم النقر على تنشيط الحساب. وبعد ذلك يتم عمل حساب خاص بالمستفيد من الموقع، وعندها ستحصل على رقم خاص يمكنك من خلاله التواصل مع برنامج المؤسسة، ويمكنك به أيضًا الاطلاع على الإعلانات الخاصة بالمؤسسة باستمرار. شروط التقديم للحصول على مساعدة المؤسسة للمقيمين من شروط التقدم للحصول على دعم المؤسسة، يجب ألا يكون المتقدم يملك منزل مسجل تحت اسمه، أو سيارة خاصة داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.

كما يجب ألا يتعدى الدخل الشهري للمتقدم مبلغ 3 آلاف ريال سعودي.

هذا ويجب قبل الحصول على المساعدة من المؤسسة أن يكتب المستفيد إقرارًا يلزمه بعدم بيع العقار أو السيارة مقابل المال، أو تأجيرها بعد الحصول عليها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مساعدات بالمملكة بدون مقابل… تفاصيل الحصول على مساعدات مالية وسيارة وسكن من مؤسسة الوليد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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