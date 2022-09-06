نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم خطوات تسجيل الدخول عبر منصة مدرستي كمعلم وطالب وولي أمر في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي أتاحت للعديد من المشاركين داخل العملية التعليمية العديد من المميزات التي لا حصر لها، وهذا لأن وزارة التعليم السعودية كانت حريصة على وضع التعليم المدمج بين الحضوري والإلكتروني أمام نصب أعينها، وبما أن أي طالب وولي أمر ومعلم يريد الدخول على هذه المنصة فتعرف الآن على طريقة التسجيل وما هي الأهداف العائدة علينا من هذه المنصة المميزة.

منصة مدرستي

تعد منصة مدرستي من أهم المنصات التعليمية المتداولة في الوقت الحالي، وهذا لأن بها الكثير من التقنيات والخدمات التي تسهل على الطالب وولي الأمر والمعلم حياتهم، بل وحرصت الجهات المختصة بها على القيام بتقسم خدماتها إلى حوالي خمسة عشر خدمة تنقسم ما بين الدروس والوجبات وتحضير الدروس وغيرها الكثير والكثير من الخدمات، ولنتعرف على طريقة التسجيل عبر الفقرات التالية.

منصة مدرستي تسجيل الدخول

بما أن منصة مدرستي من أهم المنصات التي يجب على جميع المشاركين في العملية التعليمية التعرف عليها، فإليك الآن خطوات تسجيل الدخول:

قم بالذهاب إلى منصة مدرستي التعليمية عبر هذا الرابط schools.madrasati.sa.

تظهر لك صفحة قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختار تسجيل الدخول لتنتقل إلى الصفحة التالية.

طريقة الدخول على منصة مدرستي ولي أمر

يمكن لولي الأمر الدخول على المنصة بشكل مناسب، وهذا لتتعرف على مستوى الطالب الخاص به والتأكد من مدى فاعليته عبر التقارير التي تحرص المعلمة أو المعلم على القيام بوضعها في الملف الخاص بالطالب.

كل ما علي ولي الأمر أن يقوم به البدء في تسجيل الدخول عبر الحساب الخاص به على نظام نور التعليمي، ومن ثم تبدأ في اختيار حساب ولي الأمر حتى تتيح لك العديد من الخدمات التي تستطيع من خلالها التعرف على طالبك بدون الذهاب إلى المدرسة.

تسجيل دخول المعلم في منصة مدرستي

إذا كنت معلم وتريد الدخول من أجل البدء في تحضير درس أو إعداد اختبار محوسب أو رفع التقارير الأسبوع، كل ما عليك من أجل التسجيل أن تقوم بهذا الأمر: