حساب المواطن سبتمبر 2022 وخطوات إضافة تابع للمستفيد من الدعم

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عمر شويل - جدة حساب المواطن سبتمبر 2022، ينتظر مستفيدي دعم برنامج حساب المواطن المقدم من المملكة العربية السعودية للمواطنين لتوفير الدعم لهم من أجل الحصول على حياة معيشية كريمة ومستقرة إيداع دفعة البرنامج لهذا الشهر وبعد الإعلان عن نتائج الأهلية للدفعة الثامنة والخمسون فمن المؤكد أن موعد الإيداع في حسابات المستفيدين سوف يكون بتاريخ يوم الأحد الموافق الحادي عشر من سبتمبر 2022 وذلك لأن يوم السبت الموافق العاشر من الشهر الميلادي هو يوم عطلة رسمية في المملكة وقد تم تحديد موعد صرف دعم البرنامج في تاريخ اليوم العاشر من كل شهر ميلادي حيث يتم تقديم صرف الدعم يوم أو تأخيره يوم وذلك إذا ما جاء يوم العاشر من الشهر الميلادي يوم عطلة رسمية في البلاد.

خطوات إضافة تابع للمستفيد من دعم البرنامج

يحق للمستفيدين من الدعم المقدم إضافة التابعين لهم وذلك عن طريق الخطوات التالية:

يقوم المستفيد بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للبرنامج.

ثم يقوم بتسجيل الدخول إلى حسابه الخاص.

يقوم بالضغط على حالة الطلب ومنها بيانات التابعين.

بعد ذلك يتوجب الضغط على زر إضافة تابع.

يقوم بتسجيل بيانات التابع الجديد.

بعد الانتهاء من جميع الخطوات يقوم بالضغط على زر تقديم.

ثم يقوم المسؤولين بدراسة الطلب المقدم وفحص بيانات التابع الجديد ويمكن للمستفيدين معرفة قبول إضافة التابع أم رفضه عندما يقوم البرنامج بإعلان نتائج الأهلية للدفعة القادمة وذلك من خلال الاستعلام عن أهليته بالبرنامج.

حساب المواطن سبتمبر 2022 وخطوات استخدام الحاسبة التقديرية

بعد الإعلان عن نتائج الأهلية للدفعة القادمة يمكن للمستفيدين استخدام الحاسبة التقديرية للبرنامج وذلك من خلال الآتي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لحساب المواطن. كتابة رقم الهوية وكلمة المرور والضغط على زر تسجيل الدخول. تسجيل جميع البيانات والاستفسارات المطلوبة. الضغط على زر احسب.

ويمكن التواصل مع البرنامج لتقديم أي استفسار من خلال خدمة صوتك مسموع والتي أطلقها البرنامج والمتاحة على مدار اليوم أو عن طريق الاتصال بالرقم الوحد للبرنامج 19912، وفي الفترة الماضية قد صدرت التوجيهات الملكية بإعادة فتح التسجيل بالبرنامج وذلك لزيادة عدد المستفيدين والتأكد من حصول المستحقين على الدعم.