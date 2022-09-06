شروط وخطوات تجديد رخصة العمل لعامل كل 3 شهور ورسوم التجديد

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عمر شويل - جدة شروط وخطوات تجديد رخصة العمل الذي يساعد العمالة بالمملكة العربية السعودية على الاستمرار في مقرات العمل وذلك بالتجديد كل 3 شهور، وتعتبر هذه الخدمة من أهم الخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات لجميع العاملين الوافدين إلى المملكة العربية السعودية، حيث تهتم المملكة بكل ما يخص خدمات العمالة الوافدة من تجديد رخصة العمل أو تجديد الإقامة وغيرها الكثير وتهتم بالأخص بالعمالة ذات الكفاءات العالية للاستفادة من خبراتها في سوق العمل وتطوير الاقتصاد الخاص بالمملكة، كما يبحث الكثير من العمال الوافدين عن طريقة معرفة رقم سداد رخصة العمل الخاصة به من أجل القيام بتجديدها، ومن أجل الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل، وذلك وفقا للائحة التنفيذية لقانون العمل.

شروط وخطوات تجديد رخصة العمل لعامل كل 3 شهور

يجب توافر شروط في العامل الوافد إلى المملكة للعمل في المنشأة لتجديد رخصة العمل وفقا لرسوم حددتها الوزارة يجب دفعها، وقد سهلت الوزارة معرفة الشروط للتجديد عبر موقعها الرسمي:

ألا يتجاوز تاريخ انتهاء الرخصة ٦ أشهر. ضرورة الاشتراك بخدمة البريد الوطني في المملكة العربية السعودية. في حال أن المنشأة بالمنطقة الصفراء، يجب مرور سنتين على دخول الوافد. لا يتم أصدار أو تجديد أي رخص للعمل في حالة إن كانت المنشآت موجودة في النطاق الأحمر أو الأصفر. سريان رخصة منشأة العمل لمدة ستة أشهر.

خطوات تجديد رخصة العمل لعامل كل 3 شهور

الذهاب إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. تسجيل الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالعامل الوافد. ثم تحديد خدمة إصدار رخصة عمل. اختيار العمالة التي ستقوم بتجديد أو إصدار الرخصة. ثم يحسب النظام المقابل المالي والضغط على إرسال. إرسال النظام رقم سداد إلى نظام سداد، ثم يتم إضافة الطلب. سوف تكون حالة الطلب قيد السداد ثم يتم بتسديد المبلغ اللازم بناء على رقم السداد. يتم استلام إشعار ثم يرسل النظام رخص العمل إلى مركز المعلومات الوطني.

رسوم تجديد رخصة العمل