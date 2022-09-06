نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإيداع فوري تمويل شخصي 300 ألف ريال مع إمكانية تجديد القرض للأفراد في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفر مجموعة كبيرة من البنوك المحلية في المملكة العربية السعودية، وبعض الشركات إمكانية الحصول على تمويل شخصي للأفراد يصل إلى مبلغ 100.000 ريال سعودي، ففي حال إن كنت ترغب في الحصول على مبلغ التمويل من أجل تلبية كافة احتياجاتك الشخصية، كما يمكن أيضاً سداد الأقساط على دفعات، وحلول سداد ميسرة، كذلك يمكن لكل من موظفي القطاع العام والخاص الحصول على مبلغ تمويل يصل إلى 300.000 ريال، ولكن وفق بعض الضوابط والشروط التي أقرتها الشركة، علماً أن التمويل في كلا الحالات متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

مميزات التمويل الشخصي

تمويل شخصي يبدأ من 10.000 ريال، براتب 1900 ريال قرض للمتقاعدين بدون كفيل ، ويصل إلى 300.000 ريال سعودي، شرط وجود كفيل، وتحويل راتب.

، ويصل إلى 300.000 ريال سعودي، شرط وجود كفيل، وتحويل راتب. تمويل شخصي 100.000 ريال بدون كفيل، وبدون تحويل راتب.

تمويل متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

فترة سداد تصل إلى 5 سنوات.

إمكانية الحصول على التمويل المناسب بما يتناسب مع حاجة العميل أو الراتب الشهري.

رسوم إدارية مشمولة ولا يتطلب السداد مقدماً.

يمكن للعميل تجديد التمويل مرة أخرى.

شروط تمويل الأفراد

يجب أن يكون العميل موظف لدى جهة عمل معتمدة سواء جهة حكومية أو قطاع خاص.

يجب ألا يقل راتب طالب التمويل عن 4000 ريال سعودي.

يجب ألا يقل عمر طالب التمويل عن 20 عاماً، ولا يزيد عن 60 عاماً.

التمويل متاح فقط للسعوديين والسعوديات فقط.

مدة خدمة العميل لا تقل عن ثلاثة أشهر للقطاع العام والخاص.

يجب أن يكون السجل الائتماني للعميل جيد وغير متعثر في السداد.

كما سبق وتم الإيضاح فإن التمويل الشخصي هو التمويل الذي يحصل عليه الفرد من خلال الجهة التمويلية، ويختلف كلياً في الشروط والضوابط عن بعض التمويلات الأخرى التي توفرها الشركة، مثل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، أو تمويل بطاقات الائتمان، ويمكن للعميل التقديم إلكترونياً من خلال البوابة الإلكترونية لشركة النايفات، واختيار التمويل المناسب لك، ومن ثم كتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.

خطوات التقديم على تمويل النايفات

يمكن للعميل التقديم إلكترونياً، من خلال البوابة الإلكترونية لشركة النايفات، ويقوم العميل بإرسال المستندات المطلوبة بعد كتابة نموذج البيانات من خلال رابط، تمويل 100.000 بدون تحويل راتب أو كفيل، ومن ثم يتم كتابة البيانات المطلوبة الخاصة بالعميل، والتي تشمل اسم العميل، رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، رقم الهاتف الجوال، وأخيراً يجب حضور العميل إلى مقر الشركة عند توقيع العقود.