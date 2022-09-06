نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث عروض بنده ماركت الأسبوعية وخصم اليوم على المخبوزات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده ماركت الأسبوعية تُجدد باستمرار حتى تلبي احتياجات وأذواق جميع الزبائن في المملكة العربية السعودية وهناك منتجات تنافسية في السوق السعودي متاحة جميعها في عروض ماركت بنده هذا الأسبوع ويمكن الاطلاع على مجلة عروض بنده اليوم إلكترونيًا قبل زيارة الفروع واختيار الطلبات أيضًا إذا أن الماركت حرص على تقديم هذه المجلة للتسهيل على الزوار، وقد شملت عروض الإلكترونيات في هايبر بنده اليوم أيضًا وقدمت معلومات عن الجوالات الذكية المتاحة.

عروض بنده ماركت الأسبوعية

عند الشراء من خلال عروض بنده ماركت الأسبوعية يمكن الفوز بجوائز قيمة مالية قد تصل إلى مليون ريال سعودي لهذا يمكن المبادرة في الشراء خلال الفترة الحالية ومن بين المنتجات المتميزة المتوفرة في العروض الأسبوعية ما يلي:

يمكن شراء تونا تندرينا قودي من خلال العروض الأسبوعية في هايبر بنده بسعر 19.95 ريال سعودي مقابل الست حبات فقط، وهناك أكياس شاي أسود من ليبتون الحبة الواحدة بسعر 29.95 ريال سعودي.

من عروض الأعضاء خصم على كيلو الحلاوة الطحينية ماركة الخروف بسعر الكيلو الواحد 9.95 ريال سعودي، وعلبة النسكويك الشراء المجفف بحجم نصف كيلو جرام سعره 29.95 ريال سعودي.

أو احصل على شبيعة الجبنة الكريم المطبوخة أو الشيدر القابلة للدهن من المراعي مقابل سعر 41.95 ريال سعودي للحبة الواحدة، وهناك كب كيك بحشوة الكراميل أيضًا وبأنواع مختلفة من الحشوات منها الشوكولاتة والفراولة والفانيلا لوزين بسعر 10.95 ريال سعودي.

أو قم بشراء شوكولاتة فيريرو روشيه بسعر 32.95 ريال سعودي.

عروض المخبوزات اليومية هايبر بنده

هنا أنواع مختلفة من المخبوزات اليومية الطازجة من هايبر بنده فيمكن الحصول على خبز البريوش سويتز بسعر الحبة الواحدة 10.95 ريال سعودي، أو شرائح خبز بالبذور الفاخرة يومي بسعر 2.95 ريال سعودي، وخبز التوست بر فوشيه بسعر 3.95 ريال سعودي، ومتوفر بقسماط الخبز الطازج فوشيه بسعر 10.95 ريال سعودي، وخبز برجر البطاطس فوشيه بسعر 4.50 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم

متوفر بطاطس مقلية الحجم العائلي بحجم 2 كيلو ونصف جرام بسعر 18.95 ريال سعودي، وهنا شرائح جبنة برايد الحبتين بسعر 12.95 ريال سعودي، وهناك بوب كورن الدجاج نبيل بسعر 12.95 ريال سعودي، أو ناجت الدجاج من هرفي بسعر 14.95 ريال سعودي.