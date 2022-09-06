نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل دخول الضمان الاجتماعي المطور والشروط الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل دخول الضمان الاجتماعي المطور يعتبر من الخدمات الإلكترونية المقدمة من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية والتي يمكن عبره الدخول على الضمان الاجتماعي والحصول على العديد من الخدمات المقدمة من النظام عبر المنصة التي قامت الوزارة بإطلاقها (منصة الدعم والحماية الجديدة)، وهذا المنصة هي وحدها التي تقوم بخدمة مستفيدي النظام الجديد، وسوف ينقل لها كل من يستفيد حاليًا من النظام بشكل تدريجي مع بدء تطبيق النظام الجديد.

رابط تسجيل دخول الضمان الاجتماعي المطور

رابط تسجيل دخول الضمان الاجتماعي المطور مهم للغاية من أجل دخول المستفيد على منصة الدعم والحماية واستخدام خدمات النظام، فهْدف إنشاء حساب لكل مستفيدة داخل المنصة هو حماية سرية بيانات كل مستفيد، ويمكن الدخول من خلال الموقع الرسمي.

تسجيل دخول الضمان الاجتماعي المطور

يسجل المستفيد دخوله على الضمان الاجتماعي المطور عن طريق منصة الدعم والحماية المطلقة من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكي تعمل المنصة هذه بشكل متوازي مع منصة الضمان الحالية، ويمكن تسجيل الدخول عليها كما يلي:-

ادخل على منصة الدعم والحماية.

قم بكتابة اسم الدخول أو رقم الهوية وكلمة السر.

ادخل كود التحقق.

اضغط فوق تسجيل الدخول.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد

من شروط الضمان الاجتماعي الجديد ما يلي: