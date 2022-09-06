نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اطلب قرض ثاني من بنك التسليف حتى 60 ألف ريال الشروط ورابط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الكثير من الأوقات يحتاج البعض لطلب قرض ثاني لسداد ماعليه من ديون ولطلب هذا القرض مرة ثانية يسمح بنك التسليف ولكن بشروط وسوف نوضح تلك الشروط بداخل المقال والاوراق المطلوب تقديمها للحصول على التمويل ورابط التقديم على القرض، وتتعدد اسباب التمويل وطلب القرض الثاني ومنها من اجل ترميم المنزل أو قرض الأسرة أو حتى الزواج ولكن هناك توضيحات تخص إمكانية حصول استثناءات وحصول البعض على قرض ثاني من بنك التنمية الاجتماعية أو التسليف، لا سيما الأشخاص الذين تحصلوا على تمويل من بنك التسليف ويرغبون في الحصول على تمويل جديد، حتى يتمكنوا من القيام ببعض المشاريع الخاصة بهم أو من أجل المرور بأي أزمة وردت في حياتهم، أو أي أمر آخر من مستجدات الحياة التي تطرأ فجأة.

الشروط الواجب توافرها للحصول على قرض ثانٍ من بنك التسليف:

ومع الوقت تتزايد الأسئلة من قبل الأشخاص المستفيدين حول كيفية الحصول على قرض بنك التسليف، حيث يمكن للشخص المقترض التقديم للحصول على أكثر من تمويل في مختلف الأوقات أو في ذات الوقت ولكن يشترط توفر بعض الشروط الهامة لكي تمكن من الموافقة على طلب الحصول عليه، سواء كان القرض شخصياً أم قرض أسرة، وذلك عن طريق التقديم عبر الموقع الإلكتروني لبنك التسليف، وذلك وفقاً لمجموعة من الشروط العامة، والتي من أبرزها:

أن يكون المتقدم ذو جنسية سعودية لا غير

يبدأ عمر الشخص المتقدم من 21 عام حتى 70 عام بحد أقصى ولا يتجاوز ذلك.

ويشترط أن تكون حالة المقترض المادية غير جيدة.

من أهم الشروط أن يكون الشخص المتقدم غير لديه الحق في الحصول على إعفاء من أي قروض من أي بنوك أخرى

ضرورة أن يكون الكفيل والضامن لديهما جنسية سعودية

في حالة أن المتقدم للحصول على قرض ترميم المنزل للمرة الثانية ضرورة أن يمر فترة 5 سنوات على القرض الأول.

أما إذا قام الشخص المتقدم بسداد القرض بشكل كامل خلال 3 سنوات على القرض الأول يفترض لكي يتمكن من الحصول على قرض الترميم حوالي 8 سنوات، من الترميم الأخيرة للمنزل ويمكن تقديم صورة من رقم حساب الآيبان وكذلك من هوية مقدم الطلب وإخطار معتمد من وزارة الداخلية السعودية.

ضرورة تقديم كافة المستندات المطلوبة التي تفيد سداد كافة الأقساط الشهرية دون أي مشاكل.

شروط حصول الفرد على قرض بنك التسليف:

لطلب أي فرد من الحصول على قرض بنك التسليف بمختلف أنواع القروض المقدمة سواء كانت (قرض الزواج أو حتى قرض الأسرة أو ترميم المنزل)، ولكي يتمكن المتقدم من الحصول على القروض ضرورة توافر عدة شروط وهي كالتالي: