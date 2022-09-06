نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرار تحديث eFootball PES 2023 الجديدة وحيلة دفاعية قوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديثات eFootball PES 2023 الجديدة الرائعة والجبارة، كل ما يخص التحديثات والتحسينات على اللعبة ذات الشعبية الكبيرة هنا في السطور القادمة، وتعتبر لعبة eFootball 2023 من أكثر الألعاب شهرة في المملكة العربية السعودية، ويمكن لعبة هذه اللعبة على الموبيل وهناك أيضا نسخة لأجهزة الكمبيوتر لكن هذا المقال يوضح التحديثات التي سوف يلاحظها اللاعب من خلال جهاز الموبيل.

أسرار تحديث eFootball PES 2023 الجديدة وطريقة التسديدات القوية

التسديدات من أكثر الأشياء التي نالت تحديث وأصبحت الكرة تنطق بصورة أسرع وأقوى وكذلك حركة اللاعب.

وفي الوقت نفسه كانت تسديدة اللاعب فيما سبق أقل قوة، كذلك حراس المرمى نالوا مجموعة تحسينات على الأداء.

الإضافة القادمة عند اللاعب ضد الكمبيوتر، يمكنك ترك فريقك يلعب اتوماتيكي لتحصيل النقاط.

ملحوظة: هذه الميزة متاحة فقط عند اللعب ضد الكمبيوتر

متابعة أهم وأبرز التحديثات في لعبة eFootball PES 2023 الجبارة

الميزة الكبيرة في ترك فريقك يلعب ضد الكمبيوتر هو معرفة أسلوب مدربك وبالتالي معرفة أفضل طريقة للعب.

وفي الوقت نفسه هناك تحسين على شكل إشارة الإنترنت وإذا تركت الهاتف سوف تبدأ المبارة أتوماتيكيا مع خصمك.

الميزة السابقة من المتوقع أنها سوف تزيد سرعة اللعبة عند اللعب على وضع الأون لاين.

هناك إمكانية جديدة هي اختيار مكان ازرار اللعب للتحكم في مكانها على الشاشة وفقا لما تحبه.

تحديث الكاميرا في لعبة بيس 2023 eFootball

خيارات الكاميرا في eFootball PES 2023 أصحبت الآن تتضمن زاوية شبه واقعية أو حقيقة تقريبًا.

أصحبت الآن تتضمن زاوية شبه واقعية أو حقيقة تقريبًا. وفي الوقت نفسه هناك مجموعة أحداث تمت إضافتها ويمكنك الاستفادة منها بعد الحصول على النقاط من ميزة تفعيل لعب فريقك ضد الكمبيوتر أتوماتيكيا.

تمت إضافة إشارة على اللاعبين المشاركين في الحدث وعند الضغط عليهم يمنك الانتهاء من الحدث بسرعة أكبر وأسرع.

نصائح ليصبح مستوتك احترافي في اللعبة الجبارة 2023 eFootball