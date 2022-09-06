نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن نتائج وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 1444 moia.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 1444 من أهم الموضوعات بالنسبة للكثيرين ممن يرغبون في الالتحاق بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في المملكة العربية السعودية، فقد أعلنت أن هناك بعض الوظائف التي تطرحها وزارة الدعوة والإرشاد للمملكة العربية السعودية ويمكن الحصول عليها عن طريق التسجيل فى الموقع الرسمى للتقديم، تسعى وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة إلى توفير كافة المتطلبات التي تتطلبها المساجد، ويتضح ذلك من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة، والتي يتم من خلالها الإعلان عن فرص عمل جديدة ووتلخص فى تسجيل التقارير داخل المسجد والمراقبة الدورية لأنشطة المساجد، والمتابعة اليومية ورفع التقارير إلى وزارة الشؤون الإسلامية، ويعتبر هذا العمل تقديريًا ويعتمد على حسن سلوك المتقدم، بغض النظر عن مؤهلاته التعليمية، ويجب أن تستوفي مواصفاته الشروط التي تنشرها وزارة الشئون الإسلامية.

خطوات الاستعلام عن وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 1444

يمكنك تسجيل الدخول والإستعلام عن حالة وظيفة مراقب مسجد عن طريق عرض جميع البيانات على النحو التالي:

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الشؤون الإسلامية.

انقر فوق الخدمات الإلكترونية.

الضغط على خانة خدمات الأفراد.

حدد خيار “منصة التوظيف”.

انقر فوق طلب الاستعلام.

• الاستلام حسب تاريخ الميلاد.

• كتابة رقم الهوية ونوع التقويم (هجري – ميلادي).

• عرض وتحديد تاريخ الميلاد من القائمة المنسدلة.

• اكتب رمز التحقق

• يجب كتابة رقم الهوية.

• انقر فوق استعلام لعرض حالة الطلب.

كيفية التسجيل في وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 1444

يتم التقديم على وظائف وزارة الشئون الإسلامية باستخدام الموقع الرسمي للوزارة واتباع الخطوات الأتية:

• تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الشئون الإسلامية

• انقر لتقديم طلب للحصول على وظيفة مراقب مسجد.

• الاطلاع على جميع الشروط المتاحة على الموقع.

• أدخل جميع البيانات المطلوبة وتحقق من صحتها.

• اكتب رمز التحقق.

• انقر لقبول الشروط.

• انقر فوق الزر إرسال للتقديم.

الأوراق المطلوبة للتوظيف في وزارة الشؤون الإسلامية

فيما يلي المستندات والأوراق المطلوبة للعمل في وزارة الشؤون الإسلامية:

يجب عليك إحضار نسخة من بطاقة الهوية الخاصة بك.

نسخة من شهادة الميلاد.

نسخة من الشهادة الأكاديمية.

صورة من شهادة الخدمة العسكرية للذكور.

إحضار سيرة ذاتية.

تقديم صورة شخصية حديثة لمقدم الطلب.

وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 1444