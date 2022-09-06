نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متوسط دعم الأسرة الواحدة للمستفيدين ونسبة أرباب الأسر المستحقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن قدم أكثر من 23 مليون خدمة تشغيلية، على كافة المنصات المتمثلة في صوتك مسموع، حيث أن مركز الاتصال أيضاََ، ولذلك تم الإعلان على حساب خدمة المستفيدين، والحساب الرسمي الإلكتروني الخاص ببرنامج حساب المواطن للمستفيدين، وهذا على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصتاََ منصة تويتر، ولذلك أوضح برنامج حساب المواطن عن مراجعة، وتدقيق كافة المستندات المطلوبة التي تم التحقيق منها، وكافة الطلبات التقنية والاعتراضات، حيث أن هذا فيما تخطت أرقام البيانات المتبادلة مع شركاء برنامج حساب المواطن أكثر من 9 مليارات عملية.

متوسط دعم الأسرة الواحدة :

أعلن برنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية عن متوسط دعم الأسرة الواحدة أكثر من 989 ريال سعودي مخصص للمستفيدين من الدعم المادي المخصص وهذا لكل أسرة مستفيدة، حيث أن قد بلغ متوسط دعم الفرد المستقل 394 ريال سعودي، وهذا على مدى السنوات الماضية من برنامج حساب المواطن.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن أوضح أن مبلغ الدعم المادي الخاص بالشهر الماضي بلغ أكثر من 1.9 مليار ريال سعودي مخصص للمستفيدين والمستفيدات بحسابات المواطنين السعوديين المستفيدين الحصول على الدعم المادي، ولذلك تم الايضاح على أن قد بلغت التعويضات حوالي 10.5 مليون ريال سعودي، ولذلك تم التأكد على أن 77% من المستفيدين الذين تحصلوا على الدعم المادي في الشهر الماضي.

وقد تجدر الإشارة على أن قد بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 93% حيث أن قد بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مواطن سعودي مستفيد من الدعم الشهري، حيث أن قد بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 164 ألف مستفيد وتابع للدعم الأسرى لرفع كفاءة المستوى المعيشي، ولذلك تم الإعلان عن مشكلين 7% من إجمالي المستفيدين والمستفيدات الرئيسيين المستحقين من الدعم المادي.

حساب المواطن أكد على أن أرباب الأسر السعودية المستحقة من الدعم المادي بلغ 92% أما بالنسبة لأرباب الأسر السعودية المستحقة قد بلغت نسبتهم 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات حوالي 43% وشكل الذكـور المستقلون 57% ولذلك أن إجمالي المستقلين الذين تحصلوا على الاستحقاق الكامل قد بلغ حوالي 85% من الإجمالي، ولذلك أكد على أن قد بلغ الاستحقاق الجزئي والأدنى 15%.

صرف الدفعة الجديدة:

حساب المواطن يعلن عن إيداع الدعم الشهري لمستفيدي حساب المواطن بالمملكة، على أن يكون الصرف يوم 10 من كل شهر ميلادي، وبناءا على ذلك تم الايضاح على أن يمكن تقديمه يوم أو تأخيره يوم إذا وافق عطلة رسمية يومي الجمعة والسبت للمواطنين السعوديين، وأضاف إلى ذلك أن سوف يتم الصرف يوم الأحد الموافق 11 سبتمبر الجاري 2022م