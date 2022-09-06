نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض الأسرة للمتقاعدين من بنك التنمية الاجتماعية والأوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط قرض الأسرة للمتقاعدين من بنك التنمية الاجتماعية وأهم المستندات المطلوبة له. يعتبر بنك التنمية الاجتماعية من أهم وأكبر البنوك التي توجد داخل المملكة العربية السعودية. حيث يوفر بنك التسليف مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخدمات والمساعدات البنكية المختلفة. كما يقدم للمواطنين يد العون من أجل الارتقاء بمستوى الدخل لديهم. كما كما يعتبر أداة مساعدة للحكومة من أجل توفير للمواطن مختلف احتياجاته الشخصية. وهذه تعتبر أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030. كما يعتبر أهم الخدمات التي يقدمها المصرف لعملائه هو القروض بمختلف أنواعها. كما أن أهم هذه القروض هو تمويل الأسرة ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض الشروط المطلوبة لحصول المتقاعدين عليه. وكذلك سنعرض أهم الأوراق والمستندات المطلوبة لقرض الأسرة. كما يمكنك التعرف أيضاً على شروط قرض الأسرة للموظفين من بنك التنمية الاجتماعية وطريقة التقديم للحصول عليه.

شروط قرض الأسرة للمتقاعدين من بنك التنمية الاجتماعية

حيث إنه كما هو المعهود من قبل بنك التنمية الاجتماعية هو حرصه الدائم على توفير لعملائه عدد كبير من المساعدات. كما يقدم لهم أنواع كثيرة ومتنوعة من الخدمات المصرفية التي تساعدهم في الارتقاء بمستوى معيشتهم. كما أن بنك التسليف يتميز بتقديمه لعدد كبير من القروض بإختلاف أنواعه لكي تتناسب مع كافة احتياجات العملاء وكذلك أعمارهم المختلفة. ويعتبر قرض الأسرة واحداً من أهم القروض التي يقدمها بنك التسليف. كما يتم تقديم القرض أيضاً للمتقاعدين ولكن يجب توافر بهم مجموعة من الشروط. ويمكننا عرض هذه الشروط كما حددها بنك التسليف كما يلي:

يجب ألا يزيد عمر المتقدم للحصول على القرض عن 70 عام

كما يجب وجود كفيل ويجب ألا يتخطى عمر الكفيل 50 عام

كما يجب أن يكون الكفيل موظف بالقطاع الحكومي.

وكذلك يجب ألا يزيد نصيب الفرد من دخل الأسرة عن 3 آلاف ريال سعودي

كما يجب ألا يزيد الدخل الشهري عن 12500 ريال سعودي

الأوراق المطلوبة للحصول على القرض

كما قام بنك التنمية الاجتماعية بتحديد مجموعة من الأوراق والمستندات التي يجب أن يتم إرفاقها عند التقديم للقرض. ويمكننا عرض أهم هذه الأوراق كما يلي:

يجب إرفاق صورة من الهوية الوطنية للعميل

وكذلك صورة من سجل الأسرة

كما يجب إرفاق كشف حساب الراتب لأخر ثلاث شهور

وكذلك تقديم نموذج البريد وموقع من قبل المستفيد وكذلك من قبل الموظف ومدون عليه اسم المستفيد.

وكذلك رقم الآيبان من قبل البنك

تقديم تصريح بياناتي خاص بالعميل وكذلك تصريح بياناتي خاص بالأبناء

نموذج إقرار خاص بالمتقاعدين رقم 106.

كيفية التقديم للحصول على قرض الأسرة