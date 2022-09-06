نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن مدة تأشيرة خروج وعودة وأسباب رفض تأشيرة العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية الاستعلام عن مدة تأشيرة خروج وعودة وماهي أسباب رفض تأشيرة العمل في السفارة السعودية. المملكة العربية السعودية هي واحدة من أكبر دول العالم التي يوجد بها العديد من الوافدين والأجانب المقيمين بها. حيث تتميز المملكة بتعدد أسباب جذب الأجانب والوافدين إليها. فهناك من يذهب إلى المملكة بغرض أداء مناسك الحج والعمرة كما يوجد من يذهب أيضاً للحصول على عمل وغيرها العديد من الأسباب التي تؤدي إلى تهافت الأجانب على السفر إلى المملكة العربية السعودية. ولذا تقوم الحكومة السعودية بتقديم بعض من الخدمات التي تسهل على الوافد المقيم بها الإقامة داخل المملكة. ويعتبر من أهم هذه الخدمات هي تأشيرة خروج وعودة التي يبحث عنها مختلف المقيمين بشكل مستمر. ولذلك سوف نقوم داخل هذا المقال بعرض طريقة الاستعلام عن التأشيرة. وكذلك عرض أسباب رفض التأشيرة في السفارة السعودية. كما يمكنك التعرف أيضاً على تجديد جواز السفر السعودي للمقيمين في المملكة والمستندات المطلوبة وطريقة تمديد الصلاحية.

كيفية الاستعلام عن مدة تأشيرة خروج وعودة

كما هو المعهود من قبل الحكومة السعودية بتقديمها لمختلف الخدمات لمواطني المملكة وكذلك المقيمين على أراضيها. كما تعمل الحكومة على تحويل جميع خدماتها إلى الشكل الإلكتروني الرقمي وذلك لكي يتمكن المواطن من الحصول على الخدمة بشكل أسهل. وكذلك لتخفيف التزاحم وأيضاً لتقليل العدوى والفيروسات داخل المملكة. ويعتبر من أهم الخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية للمقيمين هي ميزة الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة بشكل إلكتروني. ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة للاستعلام كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة أبشر ثم الدخول على خيار الأفراد ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول وبعد ذلك الدخول على خيار الخدمات الإلكترونية ثم تحديد خيار تأشيرة الخروج والعودة كتابة رقم الإقامة وكذلك جميع البيانات التي تخص المقيم وأخيراً القيام بالضغط على خيار عرض.

أسباب رفض تأشيرة العمل في السفارة السعودية

كما هناك مجموعة من الأسباب التي ينتج عنها رفض تقديم تأشيرة العمل للمتقدم. ويمكننا عرض أهم هذه الأسباب كما يلي: