نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الحصول على التأشيرة السياحية للسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التأشيرة السياحية للسعودية، قامت وزارة السياحة السعودية بإجراءات بعض التعديلات على لائحة التأشيرة السياحية للسعودية يوم الخميس الماضي الموافق الأول من سبتمبر 2022، وتتضمن هذه التعديلات بعض التسهيلات للحاصلين على تأشيرة إقامة فى إحدى الدول التابعة لمجلس التعاون الخليجي، وكذلك المقيمين فى المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الحاصلين على تأشيرات الشينغن، ويتمكن هؤلاء من الدخول إلى المملكة عن طريق التقديم على التأشيرة السياحية إلكترونياً من خلال هذا الموقع visitsaudia، ولكن يشترط فى ذلك أن تكون صلاحية الإقامة ممتدة لمدة 3 شهور على الأقل، وتشمل هذه التأشيرة الأقارب من الدرجة الأولى لحامل هذه الإقامة إلى جانب إمكانية قدوم العاملين بالخدمة المنزلية برفقة حاملي الإقامة.

كما نص بيان وزارة السياحة الذي شمل تعديلات اللائحة على وجود استثناء للحاصلين على إقامة فى المملكة المتحدة أو دول اتفاقية شنغن أو الولايات المتحدة بحيث يكون تم استخدام التأشيرة لمرة واحدة على الأقل فى الدخول إلى المملكة، ويشمل ذلك الأقارب من الدرجة الأولى المرافقين للحاصل على التأشيرة، ويتم الحصول على التأشيرة بمجرد الدخول إلى إحدى منافذ المملكة سواء الجوية أو البرية أو البحرية.

ونوهت لائحة التأشيرة السياحية على الزوار القادمين إلى المملكة بغرض السياحة على ضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات المطبقة بالمملكة، بالإضافة إلى ضرورة حمل وثائق ثبوت الهوية بشكل دائم أثناء التنقل بداخل المملكة، وأكدت اللائحة على أنه لن يتمكن الحاصلين على التأشيرة السياحية من أداء فريضة الحج أو العمرة فى الموسم الخاص بهم.

وأتاحت الوزارة إمكانية استفسار الراغبين فى السفر إلى السعودية بغرض السياحة على كافة التفاصيل المتعلقة باللائحة المعدلة للحصول على التأشيرة السياحية والتعرف على الدول التي تتضمنها اللائحة ويمكن لمواطنيها الحصول على التأشيرة من خلال الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة السياحة لطلب التأشيرة، أو من خلال رابط موقع وزارة الخارجية .

وبهذا يصبح بإمكان كل من حصل على تأشيرة إقامة في أحد دول مجلس التعاون أن يقوم بالدخول إلى المملكة العربية السعودية من خلال تأشيرة سياحية إلكترونية، وتكون سارية لمدة 3 أشهر فقط لا غير.